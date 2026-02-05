‘Sukha’ se estrena en La 2 con música, viajes, comida y debate

RTVE ha anunciado recientemente el estreno de ‘Sukha’, su nuevo programa cultural, que se emitirá en directo en La 2 por las tardes. La primera emisión tendrá lugar el 16 de febrero, dentro de dos semanas, según confirma RTVE y recoge VerTele.

El nuevo espacio cultural de La 2, dirigido por Miguel Ángel Hoyos, contará con Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández como presentadores, y se emitirá de lunes a viernes entre las 19:30 y las 21:10. El programa apostará “rotundamente” por la cultura en sus diferentes ámbitos.

‘Sukha’ no solo se centrará en temas de salud mental y física y bienestar -conceptos inherentes a su nombre, extraído del sánscrito y que significa “felicidad, placer y bienestar”-, sino que también abordará novedades musicales e incluso ofrecerá actuaciones en directo. Además, tratará asuntos relacionados con viajes, gastronomía, medio ambiente y actualidad.

‘Sukha’ apostará también por un formato basado en conexiones en directo, mesas redondas, debates e interacción con la audiencia. La cultura y el arte en vivo serán «clave» también en la agenda de este nuevo magazín diario, informa RTVE.

Esta semana se ha dado a conocer la renovación de ‘La Revuelta’ hasta 2028; otro programa de La 1 que ha destacado por su apoyo a la música.