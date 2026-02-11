M.I.A. arremete contra Rosalía por «imitar» el cristianismo

M.I.A. ha arremetido contra Rosalía por «imitar el estilo de vida cristiano» en su etapa actual, a raíz de la aparición de Vila Tobella en el editorial de primavera de Vogue. Rosalía es portada de la revista y aparece en las fotografías interiores posando con una túnica transparente, aunque Arulpragasam se debe estar refiriendo también a toda la estética de ‘Lux‘ sin mencionarla directamente.

Maya ha subido dos imágenes de ella vistiendo una túnica similar a la de Rosalía y ha criticado que Vogue contribuya a construir «falsos profetas para obtener beneficios», mientras que la rapera habría sido «cancelada» tras su conversión al catolicismo. «Algunos de nosotros vivimos esta vida», ha escrito la rapera británica. «No estoy diciendo que ella me esté robando a Dios, pero a mí me cancelan por ser cristiana, mientras ella imita mi vida y se beneficia dentro de la industria y de la Iglesia católica, por lo que tiene a todo el sistema ayudándola a robar mi trabajo».

M.I.A. ha apostillado su mensaje clamando: «LEVANTO MI VOZ CONTRA SATANÁS Y SU EQUIPO DE IMITADORES. En el nombre de Jesús».

Mathangi, quien creció en el hinduismo, se convirtió al cristianismo en 2017 tras experimentar una «visión de Jesucristo» que le «cambió la vida».

Esta no es la primera vez que M.I.A. denuncia un supuesto borrado de su influencia en la cultura popular: en 2024, la autora de ‘Paper Planes’ señaló a Adele por no haber reconocido una supuesta deuda hacia ella, mientras se deshacía en elogios hacia Beyoncé. M.I.A. sostenía que Adele firmó en XL Recordings porque M.I.A. le introdujo a su mánager.

Rosalía y M.I.A. coincidieron en el escenario del Motomami Tour en 2022, durante su paso por Los Ángeles, donde ambas se fundieron en un cálido abrazo. Rosalía siempre ha reconocido la influencia de M.I.A. y menciona el nombre de la rapera británica en su canción ‘Bulerías’.

@voguemagazine setting up false prophet's for profits . Listen some of us live this life. And I'm not saying she is stealing God from me but I'm canceled for being Christian yet she mimics my life and is profiting the industry and the Catholic church so she has the entire system… pic.twitter.com/CUjRGMWQe4 — M.I.A. ⊕ II II II (@MIAuniverse) February 10, 2026