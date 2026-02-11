Barry B anuncia su primer Movistar Arena

Barry B pondrá el broche de oro a su meteórico ascenso en 2027. El autor de ‘CHATO’ ha anunciado sus primeros Movistar Arena y Sant Jordi Club, ambos teniendo lugar el año que viene. Barry debutará en el recinto madrileño el próximo 23 de enero de 2027, y un poco antes en el Sant Jordi Club, el 8 de enero.

El artista arandino llega de agotar tres Rivieras y actualmente se encuentra en su primera visita a México. Sin duda, está en el mejor momento de su carrera. En nuestro Anuario de 2025, hablamos justamente de esto y de su colaboración con Aitana, el éxito de ‘Infancia Mal Calibrada’…

- Publicidad -

La preventa para el Movistar Arena de Barry B ya está disponible hasta mañana a las 12h. Ese será el momento en el que pase a estar activa la venta general de entradas, mañana, jueves 12 de febrero a las 12h.