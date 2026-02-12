Noches del Botánico anuncia a Garbage, John Legend, OMD…

Noches del Botánico cierra su cartel de 2026 con las confirmaciones finales, que incluyen a Garbage, John Legend, Orchestral Maneuvres in the Dark, The Kooks o TOMORA, el proyecto de electrónica que une a AURORA y Tom Rowlands de los Chemical Brothers.

Además, se unen a Noches del Botánico nombres que van desde María Becerra hasta Yerai Cortés homenajeando el ‘Omega’, pasando por el actor y músico Jeff Goldblum. Elvis Crespo, M-Clan, Veintiuno, Lasso, Pablo López, El Zar o Babasónicos figuran también entre las confirmaciones de un cartel que se amplía hasta los 54 conciertos.

- Publicidad -

El conocido ciclo de conciertos madrileño, que se celebrará 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid, contaba ya con la presencia de Rigoberta Bandini, Ethel Cain, Danny Elfman o Alabama Shakes en su regreso a los escenarios.

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12 horas del mediodía y se podrán adquirir exclusivamente a través de la web de Noches del Botánico y en los puntos de venta de El Corte Inglés. La venta física en El Corte Inglés estará disponible 24 horas después del lanzamiento online.