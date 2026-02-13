Olivia Dean vende 2 millones; Robbie Williams, no

Hits

Olivia Dean ha conseguido su sueño: ser una de las pocas cantantes británicas que da un salto enorme al plano internacional. Perdón por el titular, pero sí es la nueva Adele, la nueva Amy Winehouse, la nueva Duffy: una cantante de soul pop atemporal que ha calado entre el público generalista. Venimos advirtiendo desde hace meses de la solvencia de virales como ‘Man I Need’, ‘Nice to Each Other’ o «So Easy», pero es que el público no se cansa de todo el álbum, que continúa siendo uno de los mayores hits internacionales semana a semana. ‘The Art of Loving’ acaba de lograr el disco de oro en Estados Unidos (500.000 copias). Mediatraffic advierte que se acercan los 2 millones de unidades a nivel global.

La victoria en su país, Reino Unido, era pan comido para Olivia Dean, pues allí ya triunfó con su debut. No obstante, quizá no adivinara que sería número 1 durante 6 semanas -de momento- en este lugar, superando la longevidad de cualquier otra artista británica esta década. Es platino en UK.

- Publicidad -

Pero hay que añadir los buenos resultados en el siempre complicado Estados Unidos, donde ha sido top 3 y aún permanece en el top 4 hasta 19 semanas después, totalmente de moda; y en otros territorios como Canadá (platino), Australia (oro) o Nueva Zelanda (doble platino).

Para alguien como Olivia Dean siempre es más complicado triunfar en países donde el inglés no es la lengua materna, pero incluso en esos territorios se está observando una evolución muy positiva. Por ejemplo, en España, tras los Grammys, el álbum sube al puesto 21 casi igualando su máximo (top 20) y hasta 2 sencillos del álbum aparecen en el top 100 de singles, entre reggaeton y reggaeton. Tanto ‘Man I Need’ como «So Easy» alcanzan nuevos máximos (puestos 65 y 95, respectivamente).

Hablamos de 2 millones de copias en todo el mundo, pero para verano está claro que serán 3.



- Publicidad -

Flops

Robbie Williams ha copado titulares por romper un récord de los Beatles en el país de ambos, Reino Unido. Con ‘BRITPOP’ ya tiene 16 álbumes número 1 frente a los 15 que lograron los Beatles (hay quien sube esta última cifra a 17 sumando 2 reediciones). Pero más allá de eso, no parece que haya mucho que celebrar.

Robbie ha movido hasta 2 veces la fecha de este álbum para asegurarse de meter este gol: primero retrasó el disco y luego lo adelantó. Quiso evitar a Taylor Swift y después quizá el efecto Grammys. Su equipo debió de ver que los pre-pedidos no eran tan altos como en otras ocasiones y las cifras de ventas de la primera semana en UK se quedaron en 34.000, frente a las 67.000 del álbum de estudio anterior.

- Publicidad -

Peor aún: el álbum no se ha sostenido después como por ejemplo sí lograba ‘West End Girl’ de Lily Allen. ‘BRITPOP’ ha caído en Reino Unido ya al puesto 49 en su tercera semana. La previsión de la cuarta es catastrófica.

Como siempre, el impacto de Robbie Williams ha sido muy limitado fuera de UK. Incluso ha quedado en unos desconcertantes puesto 15 en Irlanda y puesto 22 en Australia. Solo Alemania le ha dado un buen dato (número 3), pero incluso en este país cae al puesto 31 ya. Va a ser muy complicado que el álbum llegue a las 200.000 copias a nivel mundial. Una pena, porque contiene muchos de los mejores temas de rock de toda su discografía. Los 9 años que han pasado desde ‘The Heavy Entertainment Show’ están pesando.

