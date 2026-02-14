La gira de Eurovisión: ¿cancelada o pospuesta?

En su peor momento de popularidad, debido a la permisividad de la UER con Israel -con el genocidio en Gaza y con una vulneración de las normas que continúa-, Eurovisión había decidido embarcarse en una gira. El tour celebraba el 70º aniversario del festival.

Se habían anunciado 10 fechas en recintos de unos 15.000 o 20.000 espectadores en 10 ciudades europeas: Londres, Hamburgo, Milán, Zurich, Amberes, Colonia, Copenhague, Ámsterdam, París y Estocolmo. Si soléis viajar para ir a conciertos, os sonarán algunos de los espacios: Ziggo Dome, O2 Arena, Barclays Arena, etcétera.

- Publicidad -

Eurovisión comunica este fin de semana que toma «la difícil decisión de posponer este tour» debido a «retos imprevistos». Entre los confirmados estaban Lordi o Helena Paparizou y las fechas eran a partir de junio, es decir, después del festival. Eso significa que aún había tiempo para promocionar el tour, de hecho, dentro del propio Eurovisión.

Sin embargo, en la imaginería popular se ha instalado la idea generalizada de que el tour se ha tenido que cancelar por bajas ventas, pues había aún muchas entradas disponibles, como están acreditando algunos usuarios. No obstante, el comunicado de la UER es muy claro cuando habla de «posponer» y no de «cancelar». Eso sí, el proceso de devolución de entradas está en marcha: «Esperamos relanzar el Live Tour cuando podamos garantizar la experiencia de clase mundial que nuestros fanáticos esperan». Veremos en qué tipo de recintos se produce ese tour, qué artistas siguen a bordo… o si la organización está mintiendo a la audiencia, o mintiéndose a sí misma.

- Publicidad -

Este año en Eurovisión participarán 35 países. Es la cifra más baja desde 2003. De momento, solo una docena de naciones ha revelado con qué canción compite o el artista elegido. El resto de nombres se dará a conocer durante las próximas semanas, y muchas finales tienen lugar precisamente hoy. Las casas de apuestas apuntan de momento a que podría ganar Israel.