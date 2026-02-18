El trágico poliamor de Labi Siffre, que vuelve tras 28 años

Recientemente hemos comentado en un artículo especial las 5 mejores canciones de Labi Siffre, a raíz de la viralidad de algunas de ellas en redes sociales durante los últimos años, en especial de ‘Bless the Telephone’. Se trata de uno de los grandes cantautores británicos “perdidos” de los años 70 que, aunque marcó algunos hits en las listas británicas durante los 70 y 80, parecía completamente olvidado. En los últimos años, su música ha resurgido gracias a TikTok, aunque previamente ya había sido sampleada por artistas como Jay-Z o Eminem.

Justo en pleno revival de su carrera, Siffre ha anunciado su primer disco en 28 años, un trabajo titulado ‘Unfinished Business’, que se pondrá a la venta a finales de año.

Siffre, que se ganó enemigos en la industria durante los 70 por negarse a ocultar públicamente su homosexualidad y ha explicado que en su carrera lo ha pasado peor «por ser gay que por ser negro», había contado que en los últimos años había logrado formar la «familia de sus sueños» gracias a su relación poliamorosa con dos hombres, Peter y Rudolf. La triareja vivió junta durante 16 años en una montaña al sur de Gales, y Siffre vivía la «vida perfecta» hasta que, tanto Peter como Rudolf, fallecieron en el transcurso de dos años y medio.

Labi, Siffre y Peter habían vivido juntos como pareja en un ménage à trois desde mediados de los 90. Labi y Peter formalizaron su relación como pareja civil en 2005 y estuvieron juntos hasta la muerte de Peter en 2013. En diciembre de 2014 Labi y Rufold se unieron en matrimonio legal, y convivieron hasta el fallecimiento de Rudolf en 2016.

Quizá por eso ‘Far Away’, primer adelanto de ‘Unfinished Business’, es una desoladora canción de despedida, basada en una melancólica melodía de piano, en la que Siffre reconoce no ver un mañana tras la muerte de sus compañeros de vida. “Dijeron que estaríamos juntos hasta el final, pero entonces te fuiste y me dejaste sin mi amor, sin un amigo”, canta en la letra. Aunque el texto parece dedicado a una sola persona, puede interpretarse como destinada a cada uno de ellos por separado.

Los coros celestiales que acompañan la melodía vocal de Siffre en ‘Far Away’ y sus acordes de piano refuerzan el mensaje de desamparo de la canción. Después, la entrada de una melancólica trompeta redobla la emoción. Siffre, a sus 80 años, recuerda en la letra un amor inocente, escribiendo sobre dos “niños en el bosque cogidos de la mano”, cuyo amor les hace inmunes a los “monstruos” que quieran “atraparlos”, pero finalmente se muestra perdido y desolado: “Todos me dicen que estaré bien, pero no saben que morí cuando te fuiste ese día. Me ves de pie aquí, pero estoy lejos”. Gracias a Jerome por la sugerencia en los foros.

