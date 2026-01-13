5 canciones de Labi Siffre que merecen más que un viral

El viral de ‘Bless The Telephone’ es uno de los más improbables de los últimos años, pero también de los más merecidos. El cantautor británico Labi Siffre es una de esas figuras de la música injustamente olvidadas por el público mayoritario. Sin embargo, sus composiciones tempranas, que le cantan al amor y a la amistad, son tan atemporales que merecen más atención que un simple viral en TikTok.

Esta es precisamente la razón por la que ‘Bless The Telephone’ ha conectado con los corazones de toda una generación más de 50 años después de su lanzamiento. Sorprendentemente, el avance tecnológico no ha provocado que la canción se vuelva obsoleta. En todo caso, ha enfatizado la necesidad de conexión que tenemos colectivamente: «Extraño / Cómo una llamada de teléfono puede cambiar tu día», canta Siffre.

‘Bless The Telephone’ fue lanzada en 1971 como parte del segundo disco de Siffre, ‘The Singer and the Song’. Tras aparecer en un anuncio de Bumble y hacerse viral posteriormente en TikTok, el cantante de 80 años publicó un vídeo para agradecer al público la atención a su canción y, de paso, contar cómo la escribió: «Encontrarme después de todo este tiempo con que la canción todavía ayuda me complace, porque el amor es algo maravilloso».

Os presentamos otras cinco canciones de Labi Siffre tan especiales como ‘Bless the Telephone’ y que, al igual que esta, se merecen mucho más que un viral en redes sociales.

5 canciones de Labi Siffre que también merecen la pena

Cannock Chase

Una de las canciones insignia de ‘Crying Laughing Loving Lying’ (1972) es también una instantánea composición de folk orquestal. Con un mágico arpeggio de guitarra y un arreglo de cuerdas que aparece y desaparece a merced del artista, ‘Cannock Chase’ es toda una oda a la naturaleza a lo ‘old school’. «Nada alrededor, solo los árboles y el suelo / Un pájaro en un árbol cantando una canción, solo para mí», canta Siffre. Los «la-da-das» del estribillo te encantarán si te gusta Simon y Garfunkel.

It Must Be Love

Convertida en un himno del ska pop por Madness en 1981, ‘It Must Be Love’ es una de las canciones de Labi Siffre con mayor recorrido, aunque la mayoría de oyentes no sepa que él fue quien la escribió originalmente: «Me dije a mí mismo: tienes que terminarla, es un hit», cuenta Siffre. Su simple letra es otra genialidad del cantautor británico, y una verdad universal: «Nada más, nada menos / El amor es lo mejor».

My Song

El nombre de Siffre sí les sonará a los fanáticos del hip hop gracias al icónico sample de ‘I Got The…’ en ‘My Name Is’, de Eminem. Sin embargo, la canción de Labi Siffre más reconocida en el rap es sin duda ‘My Song’, sampleada ampliamente en ‘I Wonder’, una de las canciones más populares de la carrera de Kanye West. Ahora mismo, hay toda una generación de personas haciendo esta misma conexión. Más allá del dato, ‘My Song’ es una preciosa carta de amor a la música: «Esta es mi canción / Y nada puede hacerla morir».

Crying Laughing Loving Lying

La canción que da título a la obra maestra de Labi Siffre mezcla una hermosa melodía, y unos arreglos que no hacen más que crecer, con una de esas letras con recompensa al final. Siffre reflexiona sobre el llanto, que «nunca le ha hecho bien a nadie»; la risa, que «a veces hace bien»; el amor y la mentira. Siffre asegura que el amor nunca le ha hecho «ningún bien» y que «por eso no puedo amarte». Sin embargo, aunque mentir tampoco le ha ayudado nunca, él se pregunta: «¿Por qué estoy mintiendo ahora?».

‘Till Forever

Esta es la canción perfecta para los que quieren otra ‘Bless The Telephone’. Al igual que aquella, ‘Till Forever’ es una breve y entrañable pieza acústica en la que Siffre le canta al amor más puro: «¿No sería triste si no te hubiera conocido en absoluto? / Estoy más que feliz de que me hayas encontrado». La melodía de guitarra que cierra la canción es tan dulce como las palabras del cantautor británico.