¿Puedes soportar el ‘Iconismo’ de Soraya?

Soraya ha publicado estos días nuevo disco, ‘ILÚMINA’, completamente entregado a la música dance. La apuesta recuerda a la de ‘Dreamer‘ (2010) de hace quince años, pero la propuesta de ‘ILÚMINA’ tira por un estilo gélido y nórdico, reinventando de nuevo artísticamente a la que fuera concursante de Operación Triunfo y después representante de España en Eurovisión.

Alternando letras en español e inglés, Soraya tira de trance (‘Soy real’), hardcore (‘Fénix’), eurodance alemán (‘Heaven Knows’) o subidote a lo Swedish House Mafia (‘Earthquake’) para elevarse sobre atmósferas ultra-europeas, discotequeras y oscuras. Y para muestra el videoclip de ‘Soy real’, donde Arnelas aparece caracterizada cual guardiana espectral del bosque: casi parece Fever Ray.

‘ILÚMINA’ incluye también el single ‘Placebo’, de corte latin chill y melancólico -no por nada cierra el disco-, el trance de ‘Dance or Die’ o ‘Sundance’, que figura en la banda sonora de ‘Maspalomas‘ (2025). El álbum se abre con tremendo hit autoafirmativo, en el que Soraya pasea su propio ‘Iconismo’, dando «puro hedonismo», «hipnotismo», «estilismo», «protagonismo» y «narcicismo» y, como véis, rimas por doquier. La mejor, aquella en que declara que «es subir de nivel ser vanguardista / catwalk en la pista». Puro «magnetismo», también.







