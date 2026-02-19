Christian Sean, 3L3D3P, Kris Tena… en Primavera Pro 2026

La banda irlandesa Madra Salach, el toque latino del dúo ecuatoriano MIEL, la electrónica de videojuego del colectivo surcoreano Azikazin Magic World, el pop experimental de la catalana Kris Tena y el indie rock melódico de la francesa naya mö se encuentran entre las propuestas más interesantes de la programación musical de Primavera Pro, que se celebrará del 3 al 5 de junio, de manera simultánea al festival, en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). El acceso será libre y gratuito.

Primavera Pro es el encuentro profesional de la industria musical de Primavera Sound. Con su agenda de conciertos gratuitos, busca dar a conocer nombres emergentes de todo el mundo, incluyendo artistas de Estados Unidos, Argentina, Islandia, Portugal, México o Bélgica, además de Cataluña.

Entre las apuestas locales de la 17ª edición de Primavera Pro destacan el productor de electrónica experimental Jolly Damper y el dúo ibicenco-catalán L’Arannà, que fusiona folclore y vanguardia.

Además, la programación incluye propuestas internacionales como la electrónica punk de 3L3D3P (Los Ángeles), el jazz-rock de GAL GO (Buenos Aires), el punk new wave de La Sécurité (Montreal), el indie rock y shoegaze de Pájaro Vampiro (Ciudad de México), el noisepop de Hank (Londres) y el pop progresivo del franco-canadiense Christian Sean (en la foto), entre otros. La música de todos ellos se encuentra reunida en la playlist oficial que compartimos más abajo.

Próximamente se dará a conocer el programa de conferencias y actividades de Primavera Pro 2026. Una edición más, este encuentro profesional de Primavera Sound Barcelona será un espacio de conversación global, abordando los debates que marcan el presente y el futuro de la industria musical. Todo, del 3 al 5 de junio en el CCCB.

