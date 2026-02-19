Foo Fighters sacan single divertido y diferente

Foo Fighters vuelven a divertirse. Se lo han ganado, ya que su último álbum, ‘But Here We Are’, era el primero que publicaban desde el fallecimiento de su batería y miembro fundador, Taylor Hawkins, a los 50 años. El nuevo, ‘Your Favorite Toy’, es el primero desde la entrada del nuevo batería, Ilan Rubin, intercambiado con los Nine Inch Nails, que se quedaban Josh Freese.

El 24 de abril podrá escucharse ‘Your Favorite Toy’, aunque los fans de Foo Fighters ya han podido escuchar los adelantos de varios cortes del álbum a través de su página web. Uno de ellos es el tema titular, disponible hoy.

El álbum traerá ‘Asking for a Friend’ también, pero ojo porque ‘Your Favorite Toy’ va a destacar de inmediato en el repertorio reciente de Foo Fighters: hace tiempo que el grupo de Dave Grohl no sonaba tan animado, garajero y distorsionado.

La voz de Grohl es prácticamente inaudible detrás del ruido, en esta furiosa y desquiciada ‘Your Favorite Toy’, mientras las cristalinas melodías de guitarra y el tarareo de «na na nas» alivian esa furia, en contraste. No extraña que la letra mencione una unión de «caramelo y dopamina, tan dulce», si bien refiriéndose probablemente a otro tipo de gominola.

De dopamina va sobrada ‘Your Favorite Toy’, aunque conviene recalcar que la canción tiene su trasfondo serio, ya que, en frases como “Hold fast and hold my hand / And hold me over the fire” o “Is the pressure hard enough / If the treasure’s not enough?”, la banda parece referirse buscar apoyo emocional durante un episodio oscuro o de estrés extremo.

