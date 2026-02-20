RFTW: Hilary Duff, Leire Martínez, Nebulossa…

Hoy 20 de febrero salen esperados discos de Maria Arnal, Hilary Duff, Leire Martínez o Peaches. La sorpresa del día la han dado Nebulossa lanzando su disco sin previo aviso, dos años después de presentar ‘Zorra’ en Eurovisión.

También tenemos entre manos nuevos discos de Meu (veinte años después del último), Moby, Capros, paco te quiero, Leigh-Anne (ex integrante de Little Mix), Cora Yako y Sandra Delaporte en solitario.

Al interesante single que ha publicado Lana Del Rey esta semana se suman suculentos lanzamientos de Jessie Ware, Jorja Smith o Foo Fighters. Entre los singles destacados de los últimos siete días, el que presenta en solitario Julia Cumming de Sunflower Bean. Y entre los comebacks del día, el de Mumford & Sons de la mano de Gracie Abrams.

El pop hispanoparlante deja interesantes novedades también por parte de Laaza, Tainy, Claudia Allmang, Ouineta, Carlangas o Maria Jaume. Hay que hablar asimismo de Antía Muiño, Ana Farelo, Cristalino, Ginebras o Bestia Bebé.

Entre los artistas que lanzan música esta semana se encuentran también Snail Mail, Thundercat, floweroflove, Labi Siffre, Guille Toledano (OT2025) y Yaya Bey. Atención, por otro lado, a las sugerentes propuestas de My New Band Believe, Absolutely, Tiwayo o Essosa.

