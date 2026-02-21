Muere Willie Colón, productor de ‘Pedro Navaja’ y leyenda de la salsa

La salsa pierde a uno de sus pilares. Willie Colón ha fallecido a los 75 años en Nueva York debido a problemas cardíacos y respiratorios.

Artista asociado al emblemático sello Fania Records y al colectivo Fania All-Stars, que llevó la salsa por todo el mundo, Colón publicó su primer disco a los 16 años. Posteriormente, lanzamientos como ‘Cosa Nuestra’ (1968) y ‘La Gran Fuga’ (1970) lo convirtieron en un símbolo de la salsa urbana. ‘Siembra’, su mítico disco con Rubén Blades de 1977, es el disco de salsa más vendido de la historia e incluye la emblemática ‘Pedro Navaja’, canción insignia de la salsa «gánster» que Colón produjo.

Gracias a estas colaboraciones junto con Héctor Lavoe hoy podemos hablar del desarrollo artístico de artistas como Bad Bunny o Nathy Peluso, quienes han devuelto la salsa al mainstream, aunque ideológicamente Colón no podía ser más ajeno a ellos: en su cuenta oficial de Instagram cargaba frecuentemente contra Bad Bunny y mostraba posturas extremadamente conservadoras, incluso defendiendo al ICE en una de sus últimas publicaciones. Colón era firme seguidor de Donald Trump y le votó en sus dos candidaturas.

Con Benito mostró especial inquina, acusándole de inflar las reproducciones de sus canciones en Spotify usando bots. También cuestionó la calidad de su actuación en el intermedio de la Super Bowl.

Recientemente, Rauw Alejandro sampleó ‘Qué Lío’ (1968) de Colón y Lavoe en la pista titular de su último álbum, ‘Cosa Nuestra’ (2025). La influencia del trombonista y director de orquesta neoyorquino de origen portorriqueño también se extiende al ámbito visual: el productor Nusar3000 reivindicaba recientemente la estética de las portadas de salsa de los años 70 y 80, incluyendo varias de Colón.

Conocido como el “Malo del Bronx”, Colón revolucionó la salsa al infundirle la agresividad del trombón y un lenguaje urbano y callejero, con un fuerte contenido político y social, faceta que desarrollaría también en su vida pública. Además, impulsó las carreras de leyendas de la música como Celia Cruz y Héctor Lavoe. Sin olvidar sus controvertidos posicionamientos, canciones como ‘Oh, Qué Será’ siguen siendo escalofriantes.



