«Mamá, lo siento, creo que soy therian: porque soy una zorra»

Cuando Shakira compuso aquella frase de «auuuuuuu» en ‘Loba‘, no sabía que estaba escribiendo un himno therian, pero Shakira siempre ha sido visionaria. Y quién mejor que la reciente intérprete de ‘Zoo‘ para poner música al nuevo fenómeno cultural de moda que esta semana ha robado totalmente el protagonismo a Gabriel Rufián.

Los therian son personas que se identifican espiritualmente con animales y expresan su identidad animal portando máscaras o colas y comportándose como su animal afín, incluso en plena calle. En este sentido, El Periódico se ha anotado el mejor titular de la semana informando de que un “therian” cocodrilo ha sido agredido mientras reptaba por un paso de cebra». Ha ocurrido en México, y es en otros países de América Latina, como Argentina, donde parece haber mayor concentración de personas therian.

Los therian -cuyo nombre proviene de la palabra griega para «animal»- existen como comunidad organizada en internet desde al menos finales de los años noventa, aunque la identificación humano-animal no es nueva en absoluto y encuentra paralelismos en la carrera de Kesha culturas espirituales como el totemismo. Estos días, la comunidad therian ha saltado al mainstream y todo el mundo habla de ellos, gracias a su creciente visibilidad en plataformas como TikTok, donde la reacción de la gente devanea entre la burla, la curiosidad y el escepticismo: tan rápido van las redes que los therian parecen haberse convertido en meme antes que en subcultura.

También hay una pequeña comunidad de therian en España, sí, pero de momento el fenómeno no se consolida. Según informa RTVE, las manifestaciones convocadas hoy en varias ciudades españolas como Madrid o Barcelona han sido un fracaso de convocatoria y, en algunos casos, han acabado con altercados y cancelaciones por temor a que se produzcan más ataques. RTVE ha entrevistado a un chico adolescente que se identifica como lobo gris y este ha quitado hierro al asunto: «La gente se cree que pensamos que somos animales y que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es una conexión espiritual, nada más», ha afirmado.

Su explicación conecta con la aclaración de que los therian no son como los furry, ya que estos últimos lo viven como una afición o entretenimiento, mientras que los therian apuntan a una conexión espiritual con el animal elegido, reflejándose en algunos de sus rasgos.

La fiebre de los therian ya está siendo captada por los artistas. Sin ir más lejos, la drag queen mexicana Alexis Mvgler ha lanzado este viernes una canción llamada ‘Therian’ en la que declara: «Mamá, lo siento, creo que soy therian: porque soy una zorra», antes de ponerse a maullar como un gato, ladrar como un perro, mugir como una vaca o gruñir como un cerdo. Ni Doja Cat se atrevió a tanto. La canción es puro descaro LGBTQ dirigido a las «zorras, perras, lobas, gatas, puercas, víboras y lagartonas» que la escuchen. Musicalmente, es una especie de bounce pasado por el filtro del neo-perreo más petardo.





No se sabe si la comunidad therian se identificará con esta canción, pero en cualquier caso cuentan con su propio gusto musical de canciones «relatable», no siempre de contenido sexual, o más bien nunca. Una playlist de Spotify seguida por 53.000 personas revela en realidad un especial interés por el folk-pop y el indie cuqui: está ‘Loba’, de Shakira, claro, pero también ‘Running with the Wolves’ de AURORA, ‘Dirty Paws’ de Of Monsters and Men o varios temas del artista de freak folk filipino-irlandés Yaelokre, cuya obra visual tiene una fuerte carga animalística. Otra playlist incluye temas de MARINA, Mother Mother o Clairo.

Una de las protagonistas de ambas playlist es Autumn J, artista «alterhumana» que se identifica como therian y es una joven de 18 años que vive en Seattle. Parece que su nombre real es Autumn Raine Johnston y que, por lo tanto, no es IA. Su repertorio, entre el pop-punk, el indie y el folk, incluye himnos therian como ‘Animal in Me’, ‘Therian Love’, ‘Fox Paws’ o ‘I’m a Therian Cat’ que suman varios millones de reproducciones. Su biográfia de Spotify afirma sin rodeos que es la «primera artista popular therian que existe» y que, por lo tanto, «será siempre una inspiración para los nuevos artistas y fans therian».

Más allá de la anécdota viral y el titular graciosete, el auge therian parece tener que ver con la necesidad de pertenecer a algo, aunque esa necesidad implique, de repente, caminar por la calle a cuatro patas. No es casualidad que la mayoría de therian -si no todos- sean adolescentes. Ya sea una subcultura en proceso de consolidación o una moda pasajera amplificada por el algoritmo, sus dinámicas no distan demasiado de las de cualquier otra tribu urbana, sexual o no.



