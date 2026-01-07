España no abraza ‘Zoo’ de Shakira

‘Soltera‘ no ha sido el único éxito de Shakira de 2025. Su single ‘Zoo’, escrito para la banda sonora de ‘Zootrópolis 2’, la película animada de Disney que ha arrasado en taquilla, sigue en listas globales, aunque España todavía no le ha abierto sus puertas, por alguna razón. De hecho, algunos se están enterando ahora de que la canción existe.

El motivo principal es que ‘Zoo’ está principalmente cantada en inglés, aunque contiene versos en español. Y este dato explicaría que ‘Zoo’ esté actualmente ausente de todo el top 200 de Spotify en España. ‘Zoo’, de hecho, acumula una larga lista de debuts en listas oficiales de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Nigeria, pero España no es uno de ellos, a pesar de que la canción se publicó en octubre y España siempre ha sido uno de sus principales mercados. ‘Zoo’ ha sido un éxito, sobre todo, en países de América Latina y Asia, y la canción acaba de reeditarse en japonés, en voz de Dream Ami.

‘Zoo’ no está siendo exactamente un fracaso para Shakira, aunque tampoco un megaéxito: en Spotify se aproxima a los 50 millones de reproducciones, una cifra bastante baja para sus estándares, pero probablemente la mayoría de niños están consumiendo la canción a través de su videoclip oficial y de su lyric video en Youtube, que actualmente ocupan los puestos 17 y 28 de los más vistos en todo el mundo.

‘Zoo’, musicalmente, se puede describir como una mezcla entre ‘Waka Waka’ y ‘Soltera’, por melodía y producción, aunque conviene subrayar la influencia de ‘Waka Waka‘ (2010), ya que la melodía del estribillo es extremadamente similar. Parece que ni Shakira ni Ed Sheeran -uno de sus autores- se han estrujado demasiado los sesos pensando el gancho de la canción. No obstante, no diríamos que ‘Zoo’ es uno de los mayores despropósitos de la carrera de Shakira, y no solo porque su target sea infantil.

Que España haya dado la espalda a ‘Zoo’ resulta aún menos comprensible si se recuerda que ‘Zootrópolis 2’ ha sido una de las películas más taquilleras de 2025 en el país: se estima que más de un millón de espectadores han acudido a los cines para verla y que su recaudación roza los 14 millones de euros. La misma Shakira dobla el personaje de Gazelle, como ya hizo en la entrega anterior.

¿Qué te parece 'Zoo' de Shakira?

Está bien, es para niños

Horrenda Ver resultados