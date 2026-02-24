Maria Arnal quiere volver a nacer en ‘TICTAC’

Nuestro Disco de la Semana va a ser ‘AMA’ de Maria Arnal, el que ella considera un nuevo renacer, un debut. Hemos conocido singles como ‘QUE ME QUITEN’, ‘PELLIZCO’, el propio ‘AMA’ y el último adelanto ha sido este ‘TICTAC’ que escogemos como Canción del Día hoy.

Si ‘AMA’ implica un renacer, esta canción es una de las que mejor lo saben ejemplificar, con una letra muy explícita al respecto: «quisiera volver atrás, volver a nacer quizás / otro cuerpo, otro lugar, otra voz, otro mirar». Con cierto punto filosófico, ‘TICTAC’ intenta cambiar algunas cosas que hemos conocido en nuestra vida pero no nos han agradado. Habla de «no pensar nunca en después», «sentir que no me falta nada» o «no temerle ya a nada».

- Publicidad -

También habla de un posible reencuentro que puede referirse a su prima AMA (esas eran sus iniciales), fallecida a los 15 años con VIH, y a la que quería como una hermana. Nos lo cuenta en el podcast que podéis ver bajo estas líneas.

‘TICTAC’ también es una increíble producción en la que encontramos a Alizzz y a Pau Riutort, además de a la propia Maria Arnal, que no puede resultar más vibrante cuando en su segunda mitad cabalga a lomos de una pequeña rave. Después, las aguas vuelven a su cauce: la estructura de un tema que coquetea con la reencarnación solo podía ser circular.

- Publicidad -

Próximas fechas:

27 DE FEBRERO | MADRID | SALA BUT – SOLD OUT

7 DE MARZO | BARCELONA I P62

8 DE MARZO | BARCELONA | P62 – SOLD OUT

2 DE ABRIL | VALENCIA | AUDITORI ROIG ARENA

11 DE ABRIL | GIRONA | FESTIVAL STRENES

18 DE ABRIL | COPENHAGUE | ALICE

1 DE MAYO | LONDRES | JAZZ CAFE



Podcast con Maria Arnal