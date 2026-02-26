Las 5 canciones clave de Tei Shi, que visita España

Conocimos a Tei Shi allá por 2014, en plena efervescencia del pop electrónico independiente que se fusionaba con el R&B, el funk o la música disco. Cualquiera que tuviera discos de Solange, Sky Ferreira, Empress Off, Kindness o Blood Orange -futuro colaborador- entre sus referencias no podía ignorarla, ni en su faceta más bailable (‘Bassically’) ni en la más introspectiva (‘Keep Running’).

Tei Shi, que en realidad se llama Valerie Barbosa y es canadiense-colombiana afincada en Nueva York, ha continuado desarrollando su carrera y en 2025 publicó el álbum ‘Make Believe I Make Believe’, que incluye varios singles destacables. El disco se presentará en España de la mano de Primavera Tours: actuará el 1 de marzo en la sala Clamores de Madrid y el 2 de marzo en LAUT, en Barcelona. Repasamos cinco grandes razones para no perdérsela en directo.

Bassically

El single con el que Tei Shi se dio a conocer en 2014 es una odisea disco-funk que captura la magia hedonista del underground neoyorquino y ha sido revisitada recientemente en la serie ‘Industry’. Poco más necesita el productor Gianluca Buccellati que una línea de bajo sugerente para elevar a Tei Shi al nirvana, mientras la artista expresa un ruego desesperado pero irónico: «Por favor, déjame quedarme, prometo que me portaré bien, ¿eso es lo que quieres, otro juguete?», canta antes de desahogarse en un grito furioso e infinito.



Drop Dead

‘Drop Dead’ saca el lado más desafiante y arrogante de Tei Shi en una canción que sitúa su talento y belleza como un arma letal que fulmina a sus haters. Aquí caben quienes la envidian y los mediocres sin originalidad que la copian, pero todos ellos son como moscas que revolotean a su alrededor. La música de ‘Drop Dead’, acorde con el mensaje de la canción, se apoya en percusiones semiindustriales que evocan una sensación de amenaza y peligro tremendamente seductora.



Keep Running

El desamor es un tema central en la discografía de Tei Shi y, en ‘Keep Running’ da lugar a una de sus mejores baladas, donde ese amor se equipara a un ideal inalcanzable, parecido a un sueño. Valerie parece hablar de un amor que se le sigue escapando mientras el tiempo pasa. «Cada vez que miro por encima del hombro, me hago mayor», expresa la artista, mientras la música la envuelve en una atmósfera sintética, sensual y onírica, muy representativa de su estilo.



Even If It Hurts

Tei Shi dio una vuelta de tuerca más a su sofisticado sonido -a medias entre el pop, el R&B y el indie- en esta tierna colaboración con Blood Orange, que versaba sobre una de las grandes verdades de la existencia: que el «dolor es una consecuencia del amor». Valerie y Dev Hynes ya habían unido fuerzas en ‘Hope’ y salido de gira juntos -se conocieron frecuentando los mismos círculos artísticos de Nueva York-, y aquí firmaban una grabación romántica y exquisita.



Die 4 Ur Love

El desamor explorado por Tei Shi en ‘Die 4 Ur Love’ adopta ya la forma de un tormento absoluto, con la artista «muriendo de amor» y preguntándose «qué sentido tiene la vida» sin esa persona. Pero va más allá, retratando la ruptura como un «apocalipsis». Esta vez, al contrario que en algunas de sus mejores baladas, como ‘Alone in the Universe’, el dolor se transforma en éxtasis disco, situando a Tei Shi sobre una base con tintes también electrónicos, totalmente irresistible.

