Ghetts, condenado a 12 años de prisión por homicidio imprudente

El rapero británico Ghetts, muy conocido en Reino Unido por éxitos como ‘Double Standards’ y por sus colaboraciones con artistas como Ed Sheeran, Stormzy o Emeli Sandé, ha sido condenado a 12 años de prisión por matar a un estudiante y darse a la fuga tras una colisión en el este de Londres.
Yubin Tamang, estudiante universitario de 20 años, procedente de Nepal, murió en el hospital dos días después de ser atropellado por el vehículo que conducía Clarke-Samuel en la noche del 18 de octubre de 2025. El artista se ha declarado culpable de la muerte del joven por conducción temeraria.
Ghetts, conocido también por su papel en la serie de Netflix ‘Supacell’, conducía a más de 96 km/h en una zona limitada a 48 km/h cuando su BMW M5 atropelló a Tamang mientras cruzaba la calle, tras lo cual huyó del lugar del accidente. Según la información oficial, Clarke-Samuel había consumido alcohol por la tarde y superaba el límite legal permitido.
Ghetts ha colaborado con otros artistas como Sampha o Skepta, y su último disco, ‘On Purpose, with Purpose’, estuvo nominado al prestigioso Mercury Prize, compitiendo contra artistas como Beth Gibbons, The Last Dinner Party, CMAT, Corinne Bailey Rae o los ganadores English Teacher.
Ghetts publicó su primer mixtape en 2005, ‘2000 & Life’, considerado pionero dentro del grime británico. Clarke-Samuel lanzaba su primer proyecto musical tras salir de prisión, a los 19 años, por una serie de delitos menores.