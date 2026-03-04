María José Llergo, como una Björk trágica en ‘Mala mía’

María José Llergo, una de las grandes voces de la música española contemporánea y ganadora del Premio Ruido por su asombroso debut, ‘Ultrabelleza‘ (2023), parece iniciar una nueva etapa discográfica. Así lo ha sugerido La Lectura, el suplemento cultural de El Mundo, al comentar su nuevo single, ‘Mala mía’, una de las novedades musicales más destacadas de la semana.

Aunque no está confirmado que ‘Mala mía’ sea el adelanto de un próximo álbum, la propuesta musical es contundente. Llergo vuelve a apostar por la fusión de flamenco y electrónica, esta vez sobre una base de trip-hop orquestal en la que las cuerdas, más que sonar, sangran. De nuevo surge la referencia de Björk, ahora que la islandesa está de actualidad.

La artista conmueve con una melodía gloriosa y una interpretación vocal espectacular, transmitiendo la historia de un desamor desgarrador en el que se anuncia al borde de morir por amor. Las imágenes son trágicas y rurales, casi góticas, hablando de emociones exhumadas y mencionando la muerte misma. “He desenterrado / la penita del pasado / por eso tengo lágrimas / y tierra entre mis manos”, canta. Su anterior sencillo estaba dedicado a su ‘Abuelo, fallecido el año pasado.

La incursión en el trip-hop sí deja algunas dudas, ya que melodía vocal y base rítmica parecen no terminar de ensamblar del todo, como si cada fuera por su lado, resultando una especie de «mash-up» que no logra la cohesión buscada. Claro que precisamente esa crítica se dirige a la música de Björk desde siempre, así que igual estamos ante un «grower» de libro.

En la citada entrevista, Llergo ha ofrecido algunas pistas sobre esta nueva etapa, afirmando que, después de la música que ha grabado, “puede morir tranquila”. ¿La muerte, crucial en el nuevo disco de María José Llergo?

