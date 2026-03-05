Una entrevistada de P!nk la confunde con Kelly Clarkson

Kelly Clarkson ha presentado durante años su propio programa de televisión, The Kelly Clarkson Show, pero durante la semana del 2 de marzo, como homenaje al Mes de la Mujer, Clarkson se ha tomado un descanso y ha invitado a su amiga y colega P!nk a ocupar su lugar como presentadora. La participación de P!nk en el programa ha dejado ya un momento viral aparentemente espontáneo, aunque con la tele nunca se sabe.

El momento ocurre cuando P!nk entrevista a la snowboarder y medallista olímpica Chloe Kim, quien le cuenta que le encanta su música y que la sigue desde que tenía 12 años. Para demostrarlo, Kim se anima a cantar la melodía de ‘Stronger’, uno de los mayores éxitos de Kelly Clarkson, dejando a P!nk con una cara parecida al signo de exclamación de su nombre artístico.

“Bueno… esa es de Kelly Clarkson”, responde P!nk con una sonrisa divertida, justo antes de que el público estalle en risas y aplausos. Para ser justos, P!nk se lo toma con humor, mientras Kim se “muere de vergüenza” en el sillón y lucha por mantener la compostura. Kim intenta salvar la situación asegurando a P!nk que realmente “ama su música” y menciona como ejemplo ‘F***ing Perfect’, que sí es una canción de P!nk, explicando que su confusión se debe a que acababa de despertarse de una siesta.