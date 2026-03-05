Las mejores bandas de rock latino de la historia, según Billboard

Billboard ha vuelto a publicar una de sus comentadas listas, esta vez enumerando las mejores bandas de rock latino de la historia. En total, incluye 50 grupos provenientes del ámbito hispanohablante, principalmente de América Latina, México y España.

La lista está encabezada por la banda argentina Soda Stereo, seguida en el número 2 por los mexicanos Café Tacvba y en el 3 por los también argentinos Sui Generis. Los chilenos Los Jaivas figuran en el puesto 18 como los más longevos, mientras que la banda más reciente, Diamante Eléctrico, se formó en 2012.

- Publicidad -

Enjambre abre desde el puesto 50 la clasificación, que incluye orígenes diversos. Por ejemplo, Los Rodríguez -el dúo de Andrés Calamaro y Ariel Rot- se formó en Argentina pero se trasladó a España, y Mano Negra eran españoles establecidos en París.

La lista incluye hasta ocho nombres españoles (nueve contando a Los Rodríguez), siendo la más alta Héroes del Silencio, que figura en el puesto 11. Esta sería la mejor banda de rock española según Billboard, seguida en el 16 por La Unión y en el 17 por Alaska y Dinarama. Completan el top 20 Mano Negra en el 19 y Jarabe de Palo en el 20. También aparecen en la lista Radio Futura en el 37, Hombres G en el 40 y Duncan Dhu en el 45.

- Publicidad -

Al margen de lo que sentencien medios estadounidenses, os recomendamos esta lista de los 600 Mejores Discos Latinoamericanos de la Historia, que abarca lanzamientos desde 1920 hasta 2022.

Las 10 mejores bandas de rock latino para Billboard:

1.- Soda Stereo

2.- Café Tacvba

3.- Sui Generis

4.- Los Fabulosos Cadillacs

5.- Los Prisioneros

6.- Babasónicos

7.- Caifanes

8.- Zoé

9.- Maná

10.- Aterciopelados