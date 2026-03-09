Una mujer, detenida por disparar contra la casa de Rihanna

Una mujer de 30 años ha sido detenida como sospechosa de haber efectuado alrededor de diez disparos contra la casa de Rihanna en Beverly Hills (Los Ángeles) desde su vehículo, según informan medios como The Guardian o TMZ.

El tiroteo se produjo el domingo y las autoridades respondieron al aviso a la 1:21 PM, momento en el que detuvieron a la sospechosa. Según fuentes policiales, los disparos se realizaron desde el otro lado de la calle, frente a la entrada de la propiedad.

Rihanna se encontraba en el interior de la vivienda durante el incidente. De acuerdo con medios locales, una de las balas llegó a atravesar una de las paredes de la casa, aunque no se han reportado heridos.

Por el momento se desconoce si su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos estaban con ella en el momento del suceso.