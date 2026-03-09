Gorillaz debutan en SNL tocando un tema nuevo y un clásico

Tras las recientes presentaciones de Geese, Cardi B y Mumford & Sons en Saturday Night Live, este sábado ha sido el turno de Gorillaz. El grupo de Damon Albarn ha actuado en el programa estadounidense para presentar su nuevo disco, ‘The Mountain‘. No es solo la primera vez que una banda virtual pisa ese escenario, sino también la primera vez que lo hace Damon Albarn. Oasis no puede decir lo mismo, ya que el dúo de hermanos Gallagher actuó en Saturday Night Live en 1997.

Durante la noche de Gorillaz hubo un gracioso cameo de Harry Styles, que ha publicado disco este viernes, durante el monólogo de Ryan Gosling, quien fue también la persona encargada de introducir a Gorillaz antes de cada canción. Styles apareció sentado en las gradas para recordar que participará en el show la semana que viene como artista invitado y presentador.

Volviendo a Gorillaz, el grupo tocó un tema nuevo, ‘The Moon Cave’, y un clásico del año 2000, ‘Clint Eastwood’, y ambas actuaciones sumaron decenas de músicos sobre el escenario, porque, además de artistas invitados, en ‘The Moon Cave’ participaron coristas y un ensemble de cuerdas. ‘The Moon Cave’ contó con Asha Puthli, Black Thought y Anoushka Shankar, y ‘Clint Eastwood’ con el rapero Del the Funky Homosapien, quien aparecía en la grabación original hace más de dos décadas. Mientras Homosapien rapeó, Albarn tocó la melódica, una especie de teclado soplado similar al acordeón.



