Algo de disco y guiños al pasado, en el disco de Harry Styles

Harry Styles publica hoy su cuarto disco, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’, el primero desde que ganara el GRAMMY a Álbum del Año por ‘Harry’s House‘ en 2023. Este nuevo trabajo tiene una clara inspiración electrónica, más que disco, donde los tempos permanecen relajados incluso dentro de los códigos de lo bailable. Así lo refleja el nuevo single, ‘American Girls’, que si es algún tipo de disco, es de medio tiempo, relajado, nunca eufórico ni exultante, o la melancólica ‘Taste Back’.

Apenas, ‘Dance No More’ nos transporta a algo parecido a Studio 54, con un instrumental reminiscente de Chic, aunque la influencia clave parece ser el dance-rock y el indie de principios de los 2000, aquel que triunfaba una década antes de que Styles ingresara a One Direction. Hay toques de The Rapture y, sobre todo, de LCD Soundsystem en ‘Ready, Steady, Go!’, ‘The Waiting Game’ tira hacia el indie-pop y la final ‘Carla’s Song’ no intenta ser el típico synth-pop mainstream.

Styles ha creado un disco -ocasionalmente- electrónico porque se ha convertido en runner; dice que le ayuda a alcanzar un estado parecido a la meditación, sobre todo cuando corre escuchando la música de artistas como Jamie xx o Floating Points, influencia evidente en el single ‘Aperture‘, una puerta de entrada ideal al disco, aunque su desempeño en listas no ha sido el esperado. ‘As it Was’ vuelve a estar en alza en listas, mientras ‘Aperture’ sigue a la baja.

Quizá para no terminar de asustar a todo su público previo, ‘Kiss All The Time. Disco, Occasionally’ incluye guiños al pasado como la balada de estilo Beatles de ‘Paint by Numbers’ o el vals con cuerdecillas de ‘Coming Up Roses’. En los foros de JENESAISPOP se puede votar en la encuesta para elegir qué canción titulada ‘POP’ gusta más: la de *NSYNC, la de La Oreja de Van Gogh o esta de Styles, que recuerda más bien a… Tame Impala.

¿Qué te está pareciendo el nuevo disco de Harry Styles? Aprecio la idea, pero no me convence

¡Está bien!

Me encanta, me da lo que quería

No me ha gustado Ver resultados