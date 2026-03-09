Lola Indigo revela su show ‘Romance de 1 Noche de Verano’

Citando el ‘Romance sonámbulo’ de Lorca, Lola Indigo ha revelado las fechas de su nuevo show, ‘Romance de 1 Noche de Verano’, compuesto mayoritariamente por sus conciertos programados en festivales para 2026. “Nuevo año, nuevo show, nuevo tour”, ha escrito la artista.

Aunque Mimi Doblas no ha confirmado que la llegada de este nuevo espectáculo implique nueva música, parece que, al menos, la era Dragón queda definitivamente atrás, tras la celebración de ese Metropolitano que tantos dolores de cabeza le dio.

En total son 17 fechas para este nuevo show de posible inspiración gitana, aunque EuropaFM indica que faltan fechas por anunciar.

El ‘Romancero sonámbulo’ es el que incluye los versos «Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas» y que Lola Indigo ha adaptado recientemente en directo, basando en la versión del Manzanita.

Romance de 1 Noche de Verano:

Tecate Emblema – México – 17 de mayo

GRX La Feria – Granada – 30 de mayo

Siente La Plaza – Almería – 6 de junio

Sevilla Icónica – Santalucía Sevilla Fest – Sevilla – 11 de junio

Los Conciertos del Parque – Asturias, Gijón – 19 de junio

O Son Do Camiño – Santiago de Compostela – 20 de junio

Bigsound – Valencia – 27 de junio

Rock in Rio – Lisboa – 28 de junio

Granca Live Fest – Las Palmas – 3 de julio

Bigsound Barakaldo – Bilbao – 4 de julio

Cook Music Fest – Tenerife – 16 de julio

Share Festival – Barcelona – 24 de julio

Doñana Music Experience – Huelva – 7 de agosto

Marenostrum Fuengirola – Málaga – 14 de agosto

Concert Music Festival – Cádiz – 15 de agosto

Concert Music Festival – Cádiz – 16 de agosto

Los Conciertos de la Muralla – Alcalá de Henares – 5 de septiembre