Russian Red, sensual en ‘Mentirosa’, detalla mini residencia

Russian Red ha desvelado más detalles de su nueva era, ‘Rojo relativo’, que engloba el nuevo material musical de Lourdes Hernández y también la celebración de una serie de conciertos concebidos para recintos pequeños que formarán parte de una mini residencia. Este espectáculo se ha diseñado a imagen de «cabaret místico, elegante y surrealista». De momento se han confirmado 6 fechas en total entre el Café Berlín de Madrid y en El Molino de Barcelona.

El nuevo concierto de Russian Red se basará en el repertorio de ‘Rojo relativo’, que Hernández irá publicando por volúmenes, «canción por canción». Curiosamente, la nota de prensa oficial no habla tanto de álbum, como de «proceso musical» ligado al nuevo show.

- Publicidad -

El primer adelanto de ‘Rojo relativo’ recibe el título de ‘Mentirosa’ y ya puede escucharse. La sensual balada evoca el sonido ensoñador, melancólico y romántico de la primera Jeanette, pero en realidad se basa en ‘Se te olvida‘, el famoso maricahi de Javier Solís de 1960, el cual es una referencia melódica transparente en la grabación de Russian Red. Aunque, en ‘Mentirosa’, el tratamiento de la producción evoca una estética lynchiana y decadente, mientras Lourdes se define a sí misma no como embustera, sino como «increíble». «Yo no sé mentir, solo imaginar», canta la artista.

*Residencia Madrid – Café Berlín*

Sábado, 21 de marzo (estreno)

Sábado, 18 de abril

Sábado, 23 de mayo

Sábado, 13 de junio

- Publicidad -

*Residencia Barcelona – El Molino*

Viernes, 29 de mayo

Sábado, 30 de mayo

