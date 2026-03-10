Un feliz puente entre EE UU e Irán: el nuevo disco de Rostam

Rostam Batmanglij, el ex-integrante de Vampire Weekend y productor estrella del pop alternativo (ha trabajado con HAIM, Frank Ocean o Clairo), vuelve con su primer disco en un lustro, un trabajo titulado ‘American Stories’ que se podrá escuchar a partir del 15 de mayo, y que trae una personal propuesta.

‘American Stories’ es una obra basada en la fusión de dos tradiciones musicales, la estadounidense y la persa, ya que Rostam es estadounidense-iraní. En un momento de horrible tensión y desgracia en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que suma ya unos 1.300 muertos, el lanzamiento de Rostam tiende un feliz puente musical entre dos culturas.

- Publicidad -

Cuenta Rostam que llegó al concepto de ‘American Stories’ casi por casualidad, pero que la fusión de tradiciones le llegó a obsesionar durante el proceso de creación del álbum. «Combinar las melodías de saz microtonal con acordes de guitarra occidental me desconcertó al principio», recuerda, «pero cuanto más escuchaba, más me atraía esa fusión, me volví adicto».

Los ecos country de ‘Like a Spark’, que después incluye un laúd de estilo persa, introducen el nuevo álbum de Rostam, que cuenta con colaboraciones destacadas de la misma Clairo en ‘Hardy’, Amir Yaghmai de The Voidz tocando saxo, violín y guitarra, o Tobias Jesso Jr co-escribiendo un par de temas.

1. Like a Spark

2. Back of a Truck

3. Different Light

4. Hardy

5. Forgive Is To Know

6. To Feel No Way

7. The Road to Death

8. Come Apart

9. The Weight

