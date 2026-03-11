Pedro Sánchez lanza HODIO contra la jungla virtual

Pedro Sánchez ha presentado este miércoles una nueva iniciativa para combatir el odio en redes sociales, durante el primer Foro Internacional contra el Odio, celebrado en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid, informa RTVE.

HODIO, siglas de Huella del Odio y la Polarización, será un mecanismo digital diseñado para rastrear y clasificar la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en distintas plataformas digitales utilizadas en España. Entre ellas se encuentran Instagram, TikTok, X, YouTube y Facebook.

- Publicidad -

La herramienta funcionará a través del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia y se basará en criterios académicos probados para analizar el fenómeno de la polarización y el odio en internet, combinando «análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad».

Durante su intervención, el presidente del Gobierno ha señalado que el odio se ha convertido en un “arma política” y ha defendido la necesidad de visibilizar este problema en el entorno digital.

- Publicidad -

“El objetivo es sacar el odio de la sombra, hacerlo visible y exigir responsabilidades a quienes no actúan”, ha afirmado Sánchez. En este sentido, ha añadido: “ya no nos rendimos ante las plataformas; ahora son ellas las que tendrán que rendir cuentas ante las sociedades”.