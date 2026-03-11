Ya conoces la mitad del debut de Olof Dreijer

Unas semanas después de ofrecer una sesión de DJ en el Canino FM de Barcelona, Olof Dreijer ha dado los detalles de su primer álbum en solitario. El que fuera integrante de la banda sueca de synth-pop The Knife junto a su hermana, Karen Dreijer, conocida como Fever Ray, lanzará ‘Loud Bloom’ el próximo 8 de mayo.

El disco se compondrá de 14 cortes, de los cuales la mitad se han lanzado como singles durante los últimos tres años, a través de diversos epés. Se trata de ‘Rosa Rugosa’, ‘Cassia’, ‘Coral’, ‘Acuyuye’, ‘Blood Lilly’, ‘Iris’ y una versión nueva de ‘Camelia’.

- Publicidad -

‘Loud Bloom’ será un lanzamiento del sello dh2, que publica a artistas como Kelly Lee Owens o George Daniel, y se presenta con ‘Echoed Dafnino’, una saltarina y colorida producción electrónica que cuenta con la colaboración del vocalista sudanés MaMan.

En realidad, ‘Echoed Dafnino’ es un remix de una canción original de MaMan, ‘Dafnino’, editada en 2024. Dreijer ha remezclado la canción porque quería poder usar la «hermosa voz» del artista de Jartum en sus sesiones de electrónica. Sin embargo, considera el resultado «más que un remix» y lo ha incluido en el álbum.

- Publicidad -

Otra de las colaboraciones destacadas de Loud Bloom es la de la cantante sudafricana Toya Delazy, que rapea en zulú.

‘Loud Bloom’:

01 Rosa Rugosa

02 Plastic Camelia

03 Cassia

04 Acuyuye [ft. Diva Cruz]

05 Makwande [ft. Toya Delazy]

06 Blood Lily

07 Iris

08 Echoed Dafino [ft. Maman]

09 Laurel

10 Verbena

11 Coral

12 Fern Valley

13 Lantana

14 Shisandra

