Pussycat Dolls lanzan ‘Club Song’ y excluyen España de su gira

Pussycat Dolls ha anunciado su enésimo regreso a los escenarios, revelando las fechas de su gira mundial por el 20º aniversario de su debut ‘PCD’ (2005) y lanzando un nuevo single, ‘Club Song’. Aunque no son exactamente las Pussycat Dolls que recuerdas, ya que aquellas eran seis integrantes y las actuales son tres, por supuesto siguen capitaneadas por la vocalista Nicole Scherzinger, quien pausa su carrera en el teatro -en 2025 ganó el Tony a Mejor actriz principal por ‘Sunset Boulevard’- para volver a la banda pop que la popularizó a nivel global con ‘Don’t Cha’ y otros éxitos.

Junto a Scherzinger vuelven a las filas de Pussycat Dolls Ashley Roberts y Kimberly Wyatt, pero no la integrante más famosa aparte de Nicole, Melody Thornton, conocida por sabotear de forma hilarante una de las actuaciones televisivas de la banda.

‘Club Song’ se basa en el grito de guerra «no traigas a tu novio a la discoteca», pero musicalmente no se come la cabeza, volviendo al sonido primigenio de Pussycat Dolls, exactamente el del primer disco. Ya que Tate McRae parece basar toda su discografía en el sonido de ‘Buttons’, las PCD se lo vuelven a apropiar sin ninguna vergüenza.

Los tambores y guitarras percusivas de ‘Club Song’ apuntan al estilo de ese primer disco y al trabajo de Justin Timberlake y Nelly Furtado con Timbaland, mientras la instrumentación incluye también el sonido de un sitar, como ya hacía ‘Beep’.

La gira de Pussycat Dolls no pasará por España y, si pensabas que podían enrollarse actuando en el BRAVA Madrid, sentimos comunicar que en las mismas fechas actúan en Amberes y París.

SEPTIEMBRE

9 – Copenhagen, Royal Arena

10 – Oslo Spektrum

13 – Luxembourg, Rockhal

14 – Munich, Olympiahalle

16 – Warsaw, COS Torwar

18 – Antwerp, AFAS Dome

19 – Paris, Accor Arena

21 – Zurich, Hallenstadion

23 – Prague, O2 Arena

26 – Dusseldorf, PSD Bank Dome

27 – Amsterdam, Ziggo Dome

29 – Birmingham, Utilita Arena

30 – Nottingham, Motorpoint Arena

OCTUBRE

2 – Leeds, First Direct Bank Arena

3 – Liverpool, M&S Bank Arena

5 – Dublin, 3Arena

7 – Glasgow, OVO Hydro

9 – Newcastle, Utilita Arena

10 – Manchester, Co-op Live

13 – London, The O2

