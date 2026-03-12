Pussycat Dolls lanzan ‘Club Song’ y excluyen España de su gira

Pussycat Dolls ha anunciado su enésimo regreso a los escenarios, revelando las fechas de su gira mundial por el 20º aniversario de su debut ‘PCD’ (2005) y lanzando un nuevo single, ‘Club Song’. Aunque no son exactamente las Pussycat Dolls que recuerdas, ya que aquellas eran seis integrantes y las actuales son tres, por supuesto siguen capitaneadas por la vocalista Nicole Scherzinger, quien pausa su carrera en el teatro -en 2025 ganó el Tony a Mejor actriz principal por ‘Sunset Boulevard’- para volver a la banda pop que la popularizó a nivel global con ‘Don’t Cha’ y otros éxitos.
Junto a Scherzinger vuelven a las filas de Pussycat Dolls Ashley Roberts y Kimberly Wyatt, pero no la integrante más famosa aparte de Nicole, Melody Thornton, conocida por sabotear de forma hilarante una de las actuaciones televisivas de la banda.
‘Club Song’ se basa en el grito de guerra «no traigas a tu novio a la discoteca», pero musicalmente no se come la cabeza, volviendo al sonido primigenio de Pussycat Dolls, exactamente el del primer disco. Ya que Tate McRae parece basar toda su discografía en el sonido de ‘Buttons’, las PCD se lo vuelven a apropiar sin ninguna vergüenza.
Los tambores y guitarras percusivas de ‘Club Song’ apuntan al estilo de ese primer disco y al trabajo de Justin Timberlake y Nelly Furtado con Timbaland, mientras la instrumentación incluye también el sonido de un sitar, como ya hacía ‘Beep’.
La gira de Pussycat Dolls no pasará por España y, si pensabas que podían enrollarse actuando en el BRAVA Madrid, sentimos comunicar que en las mismas fechas actúan en Amberes y París.
SEPTIEMBRE
9 – Copenhagen, Royal Arena
10 – Oslo Spektrum
13 – Luxembourg, Rockhal
14 – Munich, Olympiahalle
16 – Warsaw, COS Torwar
18 – Antwerp, AFAS Dome
19 – Paris, Accor Arena
21 – Zurich, Hallenstadion
23 – Prague, O2 Arena
26 – Dusseldorf, PSD Bank Dome
27 – Amsterdam, Ziggo Dome
29 – Birmingham, Utilita Arena
30 – Nottingham, Motorpoint Arena
OCTUBRE
2 – Leeds, First Direct Bank Arena
3 – Liverpool, M&S Bank Arena
5 – Dublin, 3Arena
7 – Glasgow, OVO Hydro
9 – Newcastle, Utilita Arena
10 – Manchester, Co-op Live
13 – London, The O2