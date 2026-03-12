Calequi y Las Panteras / TRES

En plena gira por España se encuentra una de las bandas actuales de las que se reporta mejor directo. Calequi y Las Panteras es un grupo entregado a la fusión de ritmos latinos, afropop y electrónicos, y su sonido destaca por la atención al detalle en la producción, sin renunciar a lo festivo.

El grupo, formado en Madrid durante la pandemia, está integrado por Lauri Revuelta, Luisa Corral y Javier Calequi, quien ha colaborado con Jorge Drexler y contó con el propio Drexler en el disco ‘Mezcla rica’ (2024), junto a otros invitados. ‘TRES’ es la culminación de los dos EPs previos del grupo, pero funciona como presentación de una banda que está sabiendo construir un sonido propio.

- Publicidad -

El enfoque de las canciones es alegre y fiestero, y temas como ‘Soy pantera’ o ‘No sé cómo llegamos a esto’ subrayan la importancia de las melodías corales y comunales, mientras que las letras, digamos, no buscan ser sutiles precisamente, sino capturar un humor gamberro y despreocupado.

Esto se encapsula en el estilo del disco con canciones como ‘Si te aleja del amor no puede ser bueno’, que a fuerza de ser una colaboración con ORTIGA, resulta en un divertido merengue gallego, pero envuelto en muchas otras texturas orgánicas y digitales llenas de detalle. Rimas como «Bailando un ritmo que es ancestral / Mover el ojete no es opcional» resumen el espíritu del álbum.

- Publicidad -

Algunas mezclas son especialmente sorprendentes, como la de ‘Analog-digital’, que atraviesa más géneros musicales de los que puedes contar en una mano, incluyendo R&B, electrónica, funk, una colaboración con Rocío Márquez y un sample del programa de televisión argentino ‘Domingos para la juventud’. En ‘La herida que prefiero’ o ‘Dulce picante’, los tempos se relajan, ofreciendo texturas más folk o downtempo, dando un respiro a la sensación de fiesta y mambo constante.

La maximalista -aunque no siempre minuciosa- producción de ‘TRES’, que en cortes como ‘La herida que prefiero’ incluso evoca algo tan improbable como la toytrónica de principios de los 2000, es claramente el punto diferenciador de Calequi y Las Panteras. Aunque composiciones como ‘De vida, baile y resaca’, que da bien de fiesta ska en el estribillo, corren el riesgo de perderse en sus propios conceptos, Calequi y Las Panteras presenta un disco muy difícil de confundir con otro.