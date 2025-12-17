Jorge Drexler anuncia tres grandes conciertos en España

Jorge Drexler ha anunciado la salida de un nuevo disco en 2026, del cual todavía no se conoce mucho más. Lo que es seguro es que el artista uruguayo presentará su nuevo trabajo en tres grandes conciertos en España. Estos serán en los recintos más grandes de Madrid, Barcelona y Valencia.

Tras el lanzamiento de los sencillos ‘El fin y el medio’ y ‘Desastres Fabulosos’, junto a Conociendo Rusia, Jorge Drexler ha anunciado que ha preparado tres grandes conciertos en nuestro país para 2026. Estos se celebrarán el 26 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid, el 16 de octubre en el Roig Arena de Valencia y el 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas saldrán a la venta hoy, miércoles 17 de diciembre, a las 12h. Drexler también ha anunciados múltiples conciertos en Latinoamérica, con paradas en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. En la web oficial de Drexler, todos los detalles.