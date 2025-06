Funk, samba y jotas en el fin de ciclo de GPS: Calequi y Las Panteras, con Drexler, y el nido

Después de 15 años apoyando el talento emergente de este país, Girando Por Salas ha celebrado el final de otra edición con una noche totalmente mágica gracias a las actuaciones de Calequi y Las Panteras y el nido. Desde el inicio de la última convocatoria, el pasado septiembre, han tenido lugar 150 conciertos en los que no solo se han celebrado las escenas de los diferentes territorios, sino también las salas que lo hacen todo posible. Tal y como mencionó Alex Gara, que hizo de maestra de ceremonias, ellas son «el verdadero corazón de la música».

Así, la Sala Clamores demostró ser el lugar perfecto para celebrar el evento gracias a su perfecto sonido. Jorge Drexler, que se encontraba entre el público preparándose para su intervención junto a Calequi y Las Panteras y que no tenía ni idea de que había un periodista a su lado, no pudo evitar comentar el gran trabajo del técnico de sonido: «Es un genio», le dijo a su acompañante.

Con esta claridad se escuchaba la revitalización del folk castellano que proponían el nido, directos desde Burgos. Si te gusta La M.O.D.A. es casi imposible que ellos no. Desde el principio consiguieron atraer la atención del público, buscando su interacción y contagiando su visible euforia y disfrute en el escenario. También partían con algo de ventaja, con bastantes asistentes vistiendo camisetas suyas. El mayor logro de la banda burgalesa fue convertir la Clamores en una revolucionada plaza de pueblo. Al son de la jota ‘El castañero’, los cinco integrantes se bajaron a la pista con sus cucharas y campanas y animaron a cantar al público con su inigualable energía. No estaba claro cuántos les conocían y cuántos no, pero poco importaba en un momento colectivo como este.

Así fue también el fiestón comunitario de Calequi y Las Panteras. Estos comenzaron diciendo que venían de girar durante 35 días por Latinoamérica y estaban decididos a recordar muchos de esos países en la Clamores. Lo hicieron con funk, afropop y diversos ritmos latinos, dependiendo del lugar homenajeado. Canciones como ‘SANDÍA’ o ‘Sin Control’, en honor a México, adelantaron lo que se venía: una celebración de la vida a través de la psicodelia y el baile. También hubo hueco para momentos más solemnes, protagonizados por Lauri Revuelta y Luisa Corral, más conocidas como Las Panteras.

Al principio, creía que Jorge Drexler estaba ahí simplemente disfrutando del espectáculo. Y en cierta parte, así era. Cuando el frontman del grupo, Javier Calequi, mencionó que la próxima canción estaba dedicada a la ciudad de Montevideo, ya entendí lo que estaba pasando. Fue después del show cuando me enteré de que Calequi también es el director musical de Jorge Drexler. El urugayo se quedó para la preciosa ‘Los Gatos’, una de las canciones más memorables de la noche gracias a ese lema que tanto repite: «Amor hay, pero no es para nosotros».

El final del show fue un inolvidable recorrido por las ciudades más juerguistas de Latinoamérica, Santo Domingo y São Paulo, pero en el corazón de Madrid. Todo un lujo. La guinda del evento fue el junte de ambos grupos en el escenario para la última canción, apropiadamente titulada ‘Adiós’. La cantidad de instrumentos diferentes que había en ese espacio tan pequeño no era normal y la alegría que se desprendía, tampoco. La sensación al salir fue de haber presenciado una improbable joya de concierto. Una de esas raras ocasiones en las que todo sale perfecto.