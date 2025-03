Calequi y Las Panteras es una de las mejores bandas latinas actuales. Su disco de 2023, ‘Mezcla Rica’, es un dechado de ritmos alegres e instrumentación vibrante que no renuncia ni a la experimentación electrónica ni a las colaboraciones de estrellas como Jorge Drexler, Lido Pimienta o Xoel López. Canciones como ‘Ke lo Ke’ o ‘La Hora tica’ rebosan creatividad. Las doce canciones de ‘Mezcla Rica’ rinden homenaje a doce ciudades de América y su cultura musical, de ahí la riqueza sonora del álbum.

La conexión con Drexler es fundamental para entender la formación de Calequi y Las Panteras, pues su vocalista Javier Calequi es director artístico del uruguayo. El trío, integrado también por Lauri Revuelta y Luisa Corral, se pone las botas en ‘Mezcla Rica’ mezclando funk, afropop y ritmos caribeños o tropicales como la cumbia o la champeta, insuflando vida y color a trompetas, percusiones o sintetizadores. El título de ‘Mezcla Rica’ viene al disco que ni pintado.

No es ningún misterio que Calequi y Las Panteras se haya ganado una gran reputación como banda de directo, y sus conciertos tienen fama de ser divertidos y explosivos, exactamente com su música. En España, la gira de Calequi y Las Panteras de 2025 se desarrollará entre los meses de abril y mayo de la mano de Girando por Salas con fechas repartidas en Sevilla, Granada, A Coruña, Ponferrada, Cáceres, Zaragoza y Huesca. El último single de Calequi y Las Panteras, ajeno a su disco, ha sido el autotuneado ‘El Candombe de Marte’.

Gira de Calequi y Las Panteras 2025

Malandar Music Club, Sevilla (Sevilla) – 24 Abril 2025

Industrial Copera/ El Jardín, Granada (Granada) – 25 Abr 2025

GARUFA CLUB, A Coruña (A Coruña) – 30 Abr 2025

SALA H, Ponferrada (León) – 02 May 2025

EL CORRAL DE LAS CIGÜEÑAS, Cáceres (Cáceres) – 09 May 2025

ROCK & BLUES CAFE, Zaragoza (Zaragoza) – 16 May 2025

El Veintiuno, Huesca (Huesca) – 17 May 2025