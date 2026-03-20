Muere Chuck Norris, héroe de acción y leyenda de Internet

Chuck Norris, mítico actor y experto en artes marciales, ha fallecido a los 86 años. Así lo ha dado a conocer su familia a través de sus redes sociales. Aunque no se ha revelado la causa de la muerte, se sabía que Norris había sido hospitalizado este jueves de urgencia en Hawái tras algún tipo de emergencia médica.

«Para el mundo, él era conocido como un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un marido devoto, un padre y abuelo amoroso, un increíble hermano y el corazón de nuestra familia», ha declarado la familia de Norris. Este era conocido por sus papeles en series como ‘Walker Texas Ranger’ o ‘Delta Force’, gracias a los cuales alcanzó un estatus de héroe de acción que se quedó con él durante toda su carrera.

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Chuck Norris nació en Oklahoma en 1940, teniendo su mayor punto de popularidad en la pantalla durante la década de los 80. Sin embargo, en 1972 también fue parte de un hito del cine al combatir en la gran pantalla contra Bruce Lee en la película ‘Way of the Dragon’, lanzada en 1972. Aunque claro, por aquel entonces todavía no era la leyenda que es ahora.

«El amor y el apoyo que recibió de sus fans alrededor del mundo significaba mucho para él y nuestra familia está realmente agradecida por ello. Para él, no eráis simplemente fans, eráis sus amigos», se puede leer en el comunicado de la familia del actor. La figura de Chuck Norris trascendió generaciones, siendo todo un héroe de la televisión para los milenials, pero también uno de los memes más conocidos de la Generación Z.

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Según testimonios de fans, el propio Chuck Norris disfrutaba haciendo chistes sobre él en convenciones. Estos son conocidos por todos: «Chuck Norris contó hasta el infinito, dos veces» o «La muerte tuvo una experiencia cercana a Chuck Norris» son dos clásicos. Los memes se convirtieron en realidad en 2017, cuando el actor se enfrentó a los 77 años a la friolera de dos infartos en 47 minutos.