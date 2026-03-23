Las piruetas visuales de ‘Aperture’ de Harry Styles

Cualquiera que haya crecido con ‘Dirty Dancing’ como referente de la cultura popular (existe incluso un ensayo sobre el fenómeno, el recomendable ‘The Time of My Life’, de Hadley Freeman) no puede ver una acrobacia artística como el overhead lift sin acordarse de Baby corriendo hacia Johnny como metáfora de la confianza, la liberación y el paso a la madurez. Esa cabriola siempre será “el salto de ‘Dirty Dancing’”.

Cualquiera que sea fan de Will Ferrell no puede ver a dos hombres haciendo acrobacias de baile concebidas para parejas mixtas sin acordarse del descacharrante clímax de la hilarante ‘Patinazo a la gloria’ (2007), una de las cumbres de la comedia gansa deportiva.

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Ignoro si Aube Perrie, director habitual de los videoclips de Harry Styles, ha tenido en cuenta alguno de estos dos referentes (apuesto a que no). Pero, me juego mi Blu-ray de «Patinazo», a que hay uno que seguro tenía muy presente: el ‘Weapon of Choice’ de Spike Jonze, con el gran Christopher Walken trasmutado en una suerte de Fred Astaire posmoderno. La segunda parte de ‘Aperture’ es una clarísima relectura-homenaje del clip de la canción de Fatboy Slim.

Hasta llegar a ese giro, una afortunada pirueta narrativa que no vimos venir, el vídeo parece un cruce entre un drama tristón sobre la soledad del individuo contemporáneo en los no lugares, y un relato de misterio sobre un siniestro acosador nocturno, melenudo y con una bolsa creepy.

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Luego la historia gira por primera vez y se transforma en una cinta de acción alocada, con persecuciones y peleas propias de una película de Jason Bourne, y con guiños visuales a las escaleras de M. C. Escher y a los pasillos asépticos y desangelados de ‘Separación’.

