¿Era «transfóbica» ‘Lola’ de The Kinks? Dave responde a Moby

‘Lola’ es una de las canciones más míticas de The Kinks, tanto por su inolvidable melodía como por su temática. En una entrevista con The Guardian, Moby ha descrito el tema como «asqueroso», «transfóbico» y «poco evolucionado», asegurando que ya no podía escucharlo más. Ahora, Dave Davies, guitarrista de la banda británica, ha respondido, y tiene muy buenos argumentos.

Recordamos que ‘Lola’, escrita por Ray Davies, habla de cómo un joven cae en los brazos de una persona que «anda como una mujer pero habla como un hombre» durante una noche de fiesta. «Estoy muy molesto con que Moby acuse a mi hermano de ser «poco evolucionado» o tránsfobo de alguna forma», ha escrito Dave Davies en un post de Instagram. «No quiero ponerle en evidencia, pero Moby debería tener cuidado con lo que dice», continuó.

- Publicidad -

Davies recuerda que la canción está inspirada en el grupo hippy de teatro The Cockettes, que venían de San Francisco, tenían miembros trans entre sus filas y seguían a la banda «de gira» en calidad de amigos: «Los apreciábamos. ¿Por qué Moby está siendo tan grosero por esta simple canción? No somos tránsfobos. ¿Por qué se mete con nosotros?», se ha preguntado Davies.

Por último, ha compartido una carta de Jayne County, icono trans del punk, quien escribió a los hermanos Davies para expresar su emoción por la canción: «‘Lola’ siempre será una de esas canciones que para mí «rompieron el hielo», por así decirlo». County aseguró que este fue el tema que introdujo a The Kinks al «mundo moderno, al mundo real»: «¡Un mundo lleno de todo tipo de gente! Bisexuales, gays, trans, y no simplemente heterosexuales», concluye.

- Publicidad -