El bar queer que se ríe del beef entre Lana y Ethel: «Que os jodan»

Lana del Rey ha revivido su beef con Ethel Cain y no está nada contenta. Un bar queer de Atlanta ha anunciado la celebración de un brunch drag titulado «Lana del Rey vs. Ethel Cain», en referencia al turbulento historial entre las dos artistas. Lana no ha dudado en mandar un mensaje directo a la cuenta del bar: «Que os jodan», ha escrito.

El beef entre Lana y Ethel Cain se hizo público el año pasado, después de que Lana publicase la canción ‘All About Ethel’. Esto se trataba de una venganza hacia Ethel después de que, supuestamente, ella se burlara de Lana hace años recreando la imagen en la que esta posa de pie con Jack Donaghue, su expareja, frente a un centro penitenciario.

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Para Lana, todavía es demasiado pronto para hacer bromas sobre el asunto. Es por esto que ella misma ha comentado en la publicación del bar este mensaje: «Tristemente, nada de esto es divertido. Ella es abusiva y eso es todo lo que hay», ha escrito.