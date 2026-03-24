Adiós a Gino Paoli, el romántico italiano que se disparó en el corazón

Recientemente, la música de Gino Paoli ha estado presente en la escena actual, de forma algo velada, siendo parte crucial de la composición de ‘Tramuntana‘, la preciosa balada de Guitarricadelafuente. Paoli inspiró la canción más romántica del artista, y ahora se ha dado a conocer la noticia de su fallecimiento en Génova, a los 91 años, solo un año después de la muerte de su hijo mayor, a consecuencia de un paro cardíaco.

Paoli es considerado el último gran cantautor italiano de la escuela genovesa, que, junto a Luigi Tenco, Umberto Bindi y Bruno Lauzi, definió la música popular italiana de los años 60 y 70. Fue autor de muchas canciones que forman parte de la memoria colectiva de Italia, como ‘La gatta’, ‘Senza fine’, ‘Sapore di sale’ y ‘Quattro amici’, además de por supuesto ‘Il cielo in una stanza’, que mucho antes de ser sampleada por «Guitarrica», fue versionada por Mina.

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Después de que sus primeras grabaciones obtuvieran pobres ventas, ‘La gatta’, publicada en 1960, fue la canción que lo dio a conocer, y en 1963 ‘Sapore di sale’ lo catapultó a la fama. Ese año, mientras ‘Sapore di sale’ triunfaba en listas, Paoli intentó suicidarse a causa de una crisis sentimental; se disparó directamente en el corazón, pero la bala quedó alojada en el pecho muy cerca del órgano y Paoli sobrevivió. La bala nunca le fue extraída debido al riesgo de la operación.

Paoli atravesó otros desafíos en su vida, como un alcoholismo que arrastró durante 15 años y que superó tras la muerte de su hermano por la misma causa. Paoli protagonizó un notable regreso a las listas en 1984 con ‘Una lunga storia d’amore’, a los 50 años, y participó directamente en política, ejerciendo como diputado del Partido Comunista Italiano entre 1987 y 1992.

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Sus letras, que versaban sobre el amor en toda su dimensión y complejidad, desde el realismo más que la idealización, conectaron con múltiples generaciones italianas e internacionales. Paoli se presentó en el Festival de Sanremo hasta en cinco ocasiones, pero nunca ganó el concurso.





