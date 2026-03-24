La viral ‘Dichavate’ crece en listas españolas

Recientemente, has podido escuchar ‘Dichavate’ sampleada en el concierto de ‘Más cara’ de Bad Gyal, injertada al final de ‘Qué rico’. ‘Dichavate’ es un éxito viral desde finales de 2025 e inicios de 2026 y es el tema que más sube en las listas españolas esta semana.

‘Dichavate’, una colaboración de Ya Ice Dilan con Rey Toni y Helabusador, es una canción de reparto cubano, una fusión entre el guaguancó y la timba cubana, también conocida como cubatón. Últimamente, su propuesta coral y festiva se ha viralizado en medio de la creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos.

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‘Dichavate’ entró en el puesto 82 de la lista de singles española; la semana siguiente subió al 31, y esta semana escala al 17. Es decir, la canción se ha disparado en lista en apenas tres semanas.

La tabla de esta semana sigue liderada por Quevedo, y las primeras entradas asoman ya pasado los primeros 50 puestos. La principal es ‘Una aventura’ de Ozuna, que entra en el puesto 61, seguida en el 62 por el dueto de Maluma y Manuel Turizo, ‘Apambichao’.

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La lista deja otras dos entradas más, también de estilo urbano: ‘Las Muñequitas’ de Mr Plata y El Americano 4KT debuta en el puesto 68, mientras que ‘Tu dúo favorito’ de Raul Clyde y Saiko entra en el 79.

Además, a lo largo de la tabla encontramos varias reentradas, como ‘Por la boca vive el pez’ de Fito y Fitipaldis en el 82, ‘Lush Life’ de Zara Larsson en el 97, o ‘Every Breath You Take’ de The Police en el 99.







