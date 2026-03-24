‘Amarga Navidad’ de Almodóvar: podcast con spoilers

Ya está en cines ‘Amarga Navidad’ de Almodóvar. La cinta, que cuenta con la mejor recaudación de salida para el director desde ‘Dolor y gloria’, película con la que está muy relacionada, ya está siendo desgranada por sus seguidores en redes y foros. Esta semana le dedicamos el capítulo de la semana del podcast Revelación o Timo, con la advertencia de que esta charla de 1 hora contiene todo tipo de «spoilers» sobre la cinta.

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En esta hora de conversación comparamos la película que puede verse en las salas con el relato homónimo que publicó Almodóvar dentro de un libro hace unos años, analizamos con qué cintas de su filmografía guarda relación directa o indirecta y hablamos de la importancia del metarrelato en la filmografía del autor, sobre todo desde ‘Todo sobre mi madre’. Fue entonces cuando, según él mismo, se transformó en un director adulto. En ‘Amarga Navidad’, esta disposición estructural y argumental es fundamental para comprender su significado último.

Hablamos también de las múltiples referencias que aparecen en la cinta, como ‘Middlesex’, el cuadro de ‘La Ventana’ de Asher Liftin porque «Almodóvar ya no pisa calle», y por supuesto las musicales, que incluyen un cameo de Amaia, así como varias canciones de Chavela Vargas.