El misterio de Stina Nordenstam: sus 7 mejores canciones

Cada cierto tiempo me acuerdo de Stina Nordenstam y me pregunto dónde estará, qué habrá sido de ella. Una de las mal llamadas «Björks» escandinavas, la cantautora sueca se dio a conocer durante los 90 con una serie de discos que alternaban entre el folk cristalino, el grunge susurrado y el pop lo-fi, siendo ‘Little Star’ su canción insignia tras aparecer en una película de Hollywood de cierto director aficionado a los biopic. Durante el siglo XXI, Nordenstam lanzó apenas dos discos y, tras la publicación de su álbum de 2004, ‘The World is Saved’, se desvaneció de la vida pública.

En internet han persistido durante décadas rumores infundados sobre su vida, como una supuesta adicción y un grave accidente del que no se conocen detalles. Algunas imágenes promocionales de 2004 la mostraban con marcada delgadez y un tremendo moratón en un ojo, pero ninguno de estos rumores se ha confirmado. En 2013, Nordenstam reapareció para promocionar una exposición artística y, en 2014, reveló que había sido diagnosticada con autismo. Desde entonces, silencio. Este mes de marzo, ha cumplido 57 años.

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Nordenstam ha pasado a formar parte de ese linaje de artistas «misteriosos», «reclusos» y «enigmáticos» -como Nick Drake o Karen Dalton- que han elegido volver al anonimato tras una larga trayectoria en la industria musical. Pero Nordenstam nunca será anónima mientras su preciosa música perviva, y últimamente figuras como Guitarricadelafuente, Mariang (de La Pija y la Quinqui) o la divulgadora musical Margeaux (@marg.mp3) la han difundido en redes, mientras alguna canción parece haberse viralizado, demostrando que sigue siendo descubierta. Hoy comentamos sus siete canciones esenciales.

Little Star

A la fuerza la canción más conocida de Stina Nordenstam por su inclusión en la película de 1996 ‘Romeo y Julieta’ de Baz Luhrmann, donde suena de fondo durante una memorable escena, ‘Little Star’ condena el estilo de cristalino folk de Nordenstam en una canción de marcados constrastes. Si bien melodías de guitarra acústica y trompeta nos llevan a un lugar reconfortante y melancólico, la letra describe en realidad una tragedia, la muerte de una misteriosa persona en un incendio. La sobrecogedora melodía final se compone de una oración en latín cantada por un coro masculino. Michel Gondy dirige su videoclip.



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Under Your Command

Después de dos primeros discos marcados por una belleza frágil, el tercer disco de Nordenstam elige la crudeza de la guitarra eléctrica en plena era del grunge y PJ Harvey. ‘Dynamite’ ofrece una visión muy personal de ese sonido, resultando un claro precursor de artistas como Nilüfer Yanya. ‘Under Your Command’ es una introducción que parece dirigirse a la industria musical, retratada como una autoridad asfixiante. Entre guitarras distorsionadas y destellos electrónicos, Nordenstam aborda temas como la obediencia, la lealtad y el sacrificio, desde una evidente ironía: “¿Bajos tus órdenes, acaso no me tragué mi orgullo?”



Memories of a Color

Es imposible entender la carrera de Stina Nordenstam sin escuchar su debut de 1991, ‘Memories of a Color’. En septiembre de ese año, Nordenstam actúa en el Parlamento Sueco en conmemoración del «Año del Jazz», y ‘Memories of a Color’ es su disco con mayores influencias de esta música, ofreciendo una producción limpia y prístina típica de la época. La pista titular remite a Sade en sus ecos smooth-pop y jazz, mientras la letra narra una especie de viaje espiritual lleno de nostalgia y anhelo. Nordenstam parte en busca de algo, no sabe qué, y acaba enfrentada con su propio vacío. La balada ‘Soon After Christmas’ es otra pista esencial.



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Everyone Else in the World

Tras su etapa en Warner Music, Nordenstam publica su primer disco independiente en 2001, ‘This Is Stina Nordenstam’. ‘Everyone Else in the World’ es el devastador retrato de un amor no correspondido, con una adolescente Tamsin Egerton (‘Secretos de familia’) protagonizando el videoclip: “Todo el mundo me ama desde el primer día, menos tú”. El álbum fue una vuelta a algo parecido al pop, muy representativa en el sonido de pop nórdico noir de este tema que parece rodar hacia el vacío, con loops de guitarra hipnóticos y percusiones etéreas. Brett Anderson, vocalista de Suede, canta en dos temas del disco.



I Dream of Jeanie (with the Light Brown Hair)

Esta es la canción de Nordenstam que, de manera insólita, parece haberse viralizado -sospechamos que TikTok ha podido tener algo que ver- ya que actualmente es su canción más escuchada en Spotify, acercándose a los 3 millones de reproducciones. Incluida en ‘People Are Strange’, uno de los discos de versiones más peculiares de la historia, “Jeanie” es una extraña a la par que adictiva adaptación indie-rock de una popular «parlor song» americana del siglo XIX. La desapegada actuación vocal de Stina, el crudo riff de guitarra y la melodía aflautada del estribillo contribuyen a construir un improbable «éxito».



Get On with Your Life

Nordenstam «siguió con su vida» tras la publicación de su disco ‘The World Is Saved’… ya que no ha lanzado otro en 22 años. ‘Get On with Your Life’ era su single estrella, aunque a la postre el tema ‘Parliament Square’ -que se lanzó como último single- acumula más escuchas. La historia de un cautiverio mental (“no me puedo sacar esta peli porno de la cabeza”), Nordenstam describe un «peso» que no le deja existir en paz. En contraste, la música suena ligera, aunando lo-fi, jazz, piano de estilo cabaret, pop y cuerdas en la canción más accesible de la última Stina, la última porque no hubo más.



So This Is Goodbye

‘And She Closed Her Eyes’ es nombrado en 2013 por la revista Sonic, el mejor disco sueco de la historia. El álbum que contiene ‘Little Star’ -segundo en la discografía de Stina- incluye también la preciosa ‘So This Is Goodbye’, una tierna canción de desamor que empieza acústica pero progresa lentamente hacia un sutil crescendo de texturas eléctricas. La voz de Nordenstam será siempre descrita como «frágil» y, con el tiempo, incluso calificada como precursora del ASMR, pero canciones como ‘So This Is Goodbye’ dan cuenta de su profundidad emocional. Una canción para recoger los pedazos de un corazón roto.

