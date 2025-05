Nilüfer Yanya: «Cambiaría el reconocimiento de la crítica por el éxito comercial»

La última vez que hablamos con Nilüfer Yanya, la artista británica nos confesó después de la salida de ‘My Method Actor’, su último y aclamado disco, que estaba pensando en retirarse «un largo tiempo y luego volver». Ahora que han pasado unos meses, Yanya vuelve con ‘Cold Heart’, su nuevo single, y una cabeza con las ideas asentadas.

La cantautora de 30 años también ha sido motivo de noticia recientemente al ser anunciada como telonera en el ‘Ultrasound World Tour’ de Lorde, junto a artistas como Blood Orange, The Japanese House, Chanel Beads, Empress Of, Jim-E Stack y Oklou.

Con motivo de su próximo concierto el 3 de junio en la Sala Apolo de Barcelona, como parte de la programación de Primavera A La Ciutat, hablamos con Nilüfer Yanya sobre los resultados de sus últimas sesiones de estudio con Will Archer, su futuro en la industria y el equilibrio entre el reconocimiento artístico y el éxito comercial.

Has vuelto con la nueva ‘Cold Heart’, y con una melodía que no me puedo sacar de la cabeza. Al terminar la gira, ¿fuiste directamente al estudio con Will?

Sí, queríamos reservar la última parte del año para ver lo que podíamos hacer. Esperábamos poder hacer algunos singles más o un EP y teníamos ideas que sobraron del último disco y que no habíamos terminado.

¿’Cold Heart’ era una que sobró o algo totalmente nuevo?

Esa era nueva. Fue una especie de accidente feliz.

Sí, tú misma dijiste que se había sentido como un «experimento», ¿no?

La primera vez que Will me enseñó sus ideas para la canción, como que la forma en la que sonaba la percusión, los sintes y las guitarras se sentía muy espaciosa y era algo con lo que podía divertirme experimentando. Al mismo tiempo, pensaba que igual este estilo no era para mí, si es que eso tiene sentido.

¿Por qué pensaste eso?

Simplemente creo que suena un poco más a pop. Más que algunas de las otras opciones de producción, pero de una forma guay. Me recordaba a Kate Bush o algo así. También tenía un sonido más limpio, pero no estaba segura de si iba a funcionar.

«Me encantaría ponerme a hacer otro disco y replanteármelo desde ahí. Siempre volvería a la música, pero estoy intentando tener la mente abierta»

¿Qué mas surgió de esas sesiones con Will? Si es que se puede decir algo.

¿Cuándo sale la entrevista?

La verdad es que no lo sé, supongo que depende de lo que digas ahora.

Entonces no debería decir mucho, pero sí que escribimos otras canciones. Unas pocas más, así que…

Te iba a preguntar si este iba a ser un single independiente o parte de algo.

No es independiente, pero supongo que no ha sido anunciado. Hay más por venir.

Junto con ‘Cold Heart’, también has relanzado los dos primeros singles de tu último disco: ‘Like I Say (I runaway)’ y ‘Method Actor’. ¿Te sientes igual de conectada con esas que con ‘Cold Heart’?

Me siento un poco menos conectada con ‘Cold Heart’, creo. Tampoco pretendía que fuese el primer single de vuelta. No pensaba que fuese a ser como una reintroducción. También siento que es una canción que va a ser más difícil de tocar en directo, ¿sabes? No hay tantas guitarras o sonidos a los que estoy acostumbrada cuando estamos en el escenario, así que creo que va a ser un poco más complicado para mí.

La última vez que hablamos contigo, nos contabas que estabas considerando muchas cosas sobre tu carrera, como trabajar con otras personas, no lanzar disco tras disco e incluso tomarte un descanso y volver más tarde. ¿Cómo vas con ello?

Todavía pienso en todo esto, pero creo que definitivamente voy a hacer otro disco pronto. Me encantaría ponerme a hacer otro disco y luego pues replanteármelo desde ahí. Creo que soy consciente de que el tiempo pasa realmente rápido. He estado haciendo esto durante todos mis 20 y ahora que me estoy adentrando en los 30 me pregunto: ¿Qué es lo que quiero para los próximos 10 años? ¿Quiero seguir haciendo lo mismo o veo si me interesa intentar otra cosa? Es simplemente pensar en otras posibilidades. Creo que siempre volvería a la música, pero estoy intentando tener la mente abierta.

‘My Method Actor’ acabó en el número 17 en la lista de los mejores discos del año. Ahora que ha pasado algo de tiempo. ¿Qué reflexionas sobre aquel disco y lo que significa para tu carrera en general?

Pienso que es un disco bastante exitoso. Creo que todas esas canciones eran realmente buenas. Intenté que no tuviese ningún punto débil ni nada de relleno. Will y yo nos centramos en hacer lo mejor de lo que creíamos que podía ser, así que estoy muy orgullosa de ello, sí. Es muy raro lo rápido que dejamos las cosas atrás, porque la verdad es que no pienso demasiado en él y creo que hay algunas canciones ahí que todavía tienen vida. Como ‘Just A Western’, que me gustaría que tuviese su propio momento.

Estás acostumbrada a recibir buenos comentarios de la crítica profesional. ¿Cómo lidias con ello?

Creo que he tenido mucha suerte y lo veo así porque sé que hay muchísimos artistas a los que admiro y respeto que no reciben necesariamente la misma atención de la crítica. Incluso mi amigo Will Archer, con el que hice el disco. Admiro muchísimo sus ideas y su música, pero sé que mucho de lo que ha hecho en el pasado no ha tenido la misma repercusión. Tengo suerte de que la gente haya dado a mi música una oportunidad.

«No quiero decir que no valoro el reconocimiento de la crítica, pero lo que te puede dar el éxito comercial realmente está en otro nivel»

¿Lo cambiarías por un éxito comercial masivo?

Esa es la parte complicada, pero probablemente sí. ¿Por qué no?

¿Sí? ¿Y eso?

He tenido mucha suerte y no quiero decir que no valoro el reconocimiento de la crítica, pero lo que te puede dar el éxito comercial realmente está en otro nivel cuando piensas en ello. Son todas las cosas que serías libre de hacer y las decisiones que podrías tomar. O sea, con el éxito comercial llega un montón de dinero. Podría no tener nada, así que estoy muy contenta. Estoy contenta con lo que tengo.

El éxito comercial te brinda oportunidades y dinero, todo eso. Lo otro te da, no sé, el sentimiento de estar orgullosa. Validación, también.

Sí, y esas cosas son importantes, pero el dinero también te da validación, ¿no? El dinero en la industria musical está tan mal que es difícil hacer algunas de las cosas que te gustaría hacer, incluso irte de gira. Con más éxito comercial, tendrías menos límites en ese sentido y podrías irte de gira como siempre habías querido. Podrías hacer las cosas de la manera que tú quieras. Sigo creciendo para alcanzar ese punto algún día, pero honestamente no sé si llegaré alguna vez. Ni siquiera tengo un bus de gira. Madre mía, en vez de conducir a todas partes con la furgoneta… Quizás no necesitas el éxito comercial. Creo que hay algo de mito. La gente a veces piensa que cuando tienes una de las dos, automáticamente también tienes la otra. Lo mejor es tener las dos, sería perfecto (risas).

Este verano tienes muchos festivales pendientes. ¿Disfrutas de irte de gira?

Es muy, muy, muy cansado, primero es un privilegio poder hacerlo. Cuando era más joven no me apetecía tanto a veces salir de gira. Ahora es como que no quiero ir, pero realmente lo necesito. Es un poco así.

¿Cómo describirías un concierto tuyo?

Es un bolo de banda y llega a ser bastante «heavy» en un punto dado. Momentos de rockear y luego otros más calmados y delicados. También hay algunas secciones de ambient.