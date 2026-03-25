Te invitamos a la fiesta de presentación de SanSan en Benicàssim

La semana que viene será al fin el momento de abrir la temporada festivalera con SanSan en Benicàssim. La previsión meteorológica es así de buena.

Por lo tanto, podremos disfrutar de conciertos como los de Of Monsters and Men, Love of Lesbian o Rufus T. Firefly el jueves; Rigoberta Bandini, Guitarricadelafuente y La Casa Azul el viernes; o Maria Arnal, Barry B y La M.O.D.A. el sábado. Las entradas de día y los abonos están a la venta.

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Antes de todo esto, hay una fiesta de presentación el miércoles 1 de abril. «Sunset by SanSan» se celebra a partir de las 20.00 en el Restaurante Habanero, a pie de playa, y con un aforo muy limitado. Hay cena tipo cocktail, barra libre y 2 sesiones a cargo de Alizzz y Drama, el nuevo proyecto tech house de Zahara. De hecho, esta acaba de publicar un EP de remixes llamado ‘LENTO TECHNURA’ y firma uno de ellos como Drama.

Las entradas para la fiesta de presentación del miércoles «Sunset by SanSan» se pueden reservar por 45 euros, pero JENESAISPOP, que es medio oficial de SanSan, invita a dos personas a esta fiesta exclusiva.

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Para participar, tan sólo tenéis que mandar un mail a jenesaispop@gmail.com indicando nombre y apellidos, y responder a esta pregunta de manera original: «¿De qué DRAMA te quieres olvidar en SanSan?». El autor/a/e de la respuesta más divertida, original y concisa recibirá 2 invitaciones para que pueda ir acompañadx. El plazo para participar acaba este jueves 26 de marzo a las 23.59 horas y la respuesta ganadora será publicada el viernes. ¡Nos vemos en SanSan!

Qué no debes perderte en SanSan 2026