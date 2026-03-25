Adiós a Dania Dévora, organizadora del festival Womad

Dania Dévora, encargada de organizar el festival Womad en España durante tres décadas, ha fallecido hoy en Las Palmas de Gran Canaria a los 73 años. Durante su reconocida carrera, Dévora se ha encargado de la producción de festivales y de conciertos, de artistas tanto nacionales como internacionales. El Maspalomas Soul Festival era el último evento en el que estaba trabajando.

En España, el festival de música étnica Womad nació después de que el mismísimo Peter Gabriel encargase la expansión del formato a España. Dévora estuvo al frente de las dos sedes del festival, Cáceres y Las Palmas de Gran Canaria, desde principios de los 90 hasta 2023, momento en el que anunció su desvinculación para centrarse en otros proyectos.

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Su productora D&D Company se ha encargado durante todos estos años de buena parte de la oferta musical de las islas, desde el Maspalomas Soul Festival hasta el Arrecife de Las Músicas. Otros, como las Veladas Iberoamericanas celebradas en Nueva York para la ONU, permitieron que su trabajo se diese al otro lado del charco. También era habitual que participase en la organización de la representación tradicional de Don Juan Tenorio en Vegueta.

Son muchos los artistas para los que ha producido conciertos, desde Bryan Ferry o Franz Ferdinand hasta las giras nacionales de Manzanita, Las Veneno o Yllana. En 2003, su trabajo fue premiado en los Latin Grammy, llevándose la estatuilla de Mejor Producción de un álbum clásico por ‘Historia del Soldado’ de Paquito D’Rivera. También era Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria y Premio Can de las Artes de Gran Canaria.