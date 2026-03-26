Carlos Ares y Valeria Castro triunfan en los Premios MIN 2026

La XVIII edición de los Premios de la Música Independiente ha tenido lugar esta noche de miércoles en una gala celebrada por primera vez en el Gran Teatro de Córdoba y presentada por Tamara García y Masi Rodríguez. Carlos Ares y Valeria Castro partían como los favoritos, con 6 nominaciones cada uno, y han acabado siendo también los más premiados de la noche.
Carlos Ares ha sido reconocido con los galardones de Álbum del Año (‘La boca del lobo’), Mejor Álbum de Pop y Mejor directo, este último por su última intervención en la mítica Plaza del Trigo de Sonorama Ribera. Castro, por otro lado, también se llevó a casa tres estatuillas: Mejor Artista, Mejor Álbum de Música de Raíz (‘El cuerpo después de todo’) y Canción del Año (‘Tiene que ser más fácil’).
Quique González también ha sido uno de los artistas más premiados, llevándose el Premio MIN a Mejor Álbum de Rock (‘1973’) y Mejor Letra Original por ‘Terciopelo Azul’. Sanguijuelas del Guadiana han sido nombrados Mejor Artista Emergente y el Premio MERLIN a Mejor Artista Internacional se lo ha llevado Pulp. Ana Curra, integrante de Parálisis Permanente y referente de la movida madrileña, ha sido galardonada con el Premio de Honor Mario Pacheco.
Además, completan la lista de ganadores Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar (Mejor Álbum de Flamenco); Lia Kali (Mejor Videoclip); Juicy Bae (Mejor Grabación de Músicas Urbanas); GAZZI (Mejor Grabación de Electrónica); Júlia Colom (Mejor Álbum en Catalán); Merina Gris (Mejor Álbum en Euskera); De Ninghures (Mejor Álbum en Gallego); Baiuca e Izaro (Mejor Producción Musical); Rufus F. Firefly (Mejor Diseño Gráfico); Pablo Martín Caminero y David Carpio (Mejor Álbum de Jazz); y Concerto 1700 (Mejor Álbum de Clásica).
PREMIO ONERPM ÁLBUM DEL AÑO
«Brindis», de Cala Vento
«La boca del lobo», de Carlos Ares – Ganador
«9:30 PM», de Queralt Lahoz
«201», de Repion
«El cuerpo después de todo», de Valeria Castro
PREMIO RADIO 3 CANCIÓN DEL AÑO
‘Días de perros’, de Carlos Ares
‘X’, de Repion
‘Canción de paz’, de Rufus T. Firefly
‘Revolá’, de Sanguijuelas del Guadiana
‘Tiene que ser más fácil’, de Valeria Castro – Ganador
PREMIO AIE MEJOR ARTISTA
Kiko Veneno
Repion
Rufus T. Firefly
Valeria Castro – Ganador
Zahara
PREMIO MIN 2026 MEJOR ARTISTA EMERGENTE
Lia Kali
Carlos Ares
Sanguijuelas del Guadiana – Ganador
Merina Gris
Queralt Lahoz
PREMIO MIN 2026 MEJOR VIDEOCLIP
Duelo por ‘Cómo será vivir en el campo’, de Depresión Sonora
Ismael de la Trinidad por ‘Renacer’, de Lia Kali – Ganador
Fran Granada por ‘Full lace y el tuck’, de Samantha Hudson
Pablo Hoyos por ‘Revolá’, de Sanguijuelas del Guadiana
Irene Baqué por ‘Tiene que ser más fácil’, de Valeria Castro
PREMIO INGRESSE MEJOR DIRECTO
Carlos Ares Sonorama Ribera Plaza del Trigo, de Carlos Ares – Ganador
Repion – 201 en el Teatro Barceló, de Repion
Gira con auriculares: Todas las cosas buenas, de Rufus T. Firefly
Verbena en vena, de Sanguijuelas del Guadiana
Gira Lento Ternura, de Zahara
PREMIO AGEDI MEJOR ÁLBUM DE POP
«Dime dónde estamos», de Vera Fauna
«Lento ternura», de Zahara
«La boca del lobo», de Carlos Ares – Ganador
«Zuloa», de Merina Gris
«No sueltes lo efímero», de Pumuky
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE ROCK
«Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos)», de Depresión Sonora
«III», de Grande Amore
«1973», de Quique González – Ganador
«201», de Repion
«Todas las cosas buenas», de Rufus T. Firefly
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DE RAÍZ
«Ícaro», de Dulzaro
«La constancia», de El Nido
«El cuerpo después de todo», de Valeria Castro – Ganador
«Judit Neddermann & Pau Figueres», de Judit Neddermann & Pau Figueres
«Robina», de La Maria
PREMIO FUNDACIÓN SGAE MEJOR ÁLBUM DE JAZZ
«El Trío», de Alex Conde
«Mutatis Mutandis», de EME EME Project
«Luces y sombras», de Ivan Melon Lewis
«Mestura», de María Toro
«Al Cante», de Pablo Martín Caminero y David Carpio – Ganador
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO
«Aventuremos la vida», de José de los Camarones
«Kiko Veneno en la Carbonería», de Kiko Veneno
«Pura vida», de Laura Vital
«Himno Vertical», de Rocío Márquez y Pedro Rojas Ogáyar
«Calle Pureza» de Rubio de Pruna
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM DE CLÁSICA
«Spain on Fire», de Accademia del Piacere con Quiteria Muñoz
«Les chants des muses», de Anna Urpina
«Gaetano Brunetti: String Quartets Op.3», de Concerto 1700 – Ganador
«Mozart & Schubert», de Josep Colom y Javier Laso
«Mozart: The horn concertos», de La Real Cámara con Javier Bonet y Emilio Moreno
PREMIO MIN 2026 MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICAS URBANAS
«Totosaki», de Euskoprincess & Mattin
«El Secreto», de Juicy Bae – Ganador
«Kaelis», de Lia Kali
«Miss Understood», de l0rna
«9:30 PM», de Queralt Lahoz
PREMIO MIN 2026 MEJOR GRABACIÓN DE ELECTRÓNICA
«Neu om», de Amanda Mur
«Xorieri», de Baiuca & Izaro con Oreka Tx
«Halo», de Bruma
«2025», de GAZZI – Ganador
«Free baby» de Restinga
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN CATALÁN
«El primer cant del matí», de Alosa
«Vigília», de Anna Andreu
«Eril Eril Eril», de El Petit de Cal Eril
«Paradís», de Júlia Colom – Ganador
«Katana», de Maria Hein
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN EUSKERA
«Kabakriba», de EZEZEZ
«Zuloa», de Merina Gris – Ganador
«Miruenea», de Mirua
«Zerrautsa», de Olaia Iniziarte
«Lurra ikutu barik», de Ruper Ordorika
PREMIO MIN 2026 MEJOR ÁLBUM EN GALLEGO
«Lovismo», de A banda da loba
«Feira», de De Ninghures – Ganador
«Alvela», de Faia Díaz Novo
«III», de Grande Amore
«Mestura», de María Toro
PREMIO MERLIN MEJOR ARTISTA INTERNACIONAL
Silvana Estrada
Hayley Williams
Perfume Genius
Pulp – Ganador
Big Thief
PREMIO SAE MADRID MEJOR PRODUCCIÓN MUSICAL
Alejandro Guillán por «Xorieri», de Baiuca & Izaro con Oreka Tx – Ganador
Carlos Ares por «La boca del lobo», de Carlos Ares
Sergio Salvi y Sandra Delaporte por «Rendición», de Delaporte
Jordi Matas por «Bakan (II)», de Gorka Urbizu
Carles Campi Campón por «El cuerpo después de todo»,
de Valeria Castro
PREMIO MARILIANS MEJOR DISEÑO GRÁFICO
Bandiz Studio por «Los perros no entienden Internet (…y yo no entiendo de sentimientos)», de Depresión Sonora
Julia Martin-Maestro por «Todas las cosas buenas», de Rufus T. Firefly – Ganador
Raúl Rodríguez Orgaz y Jorge de Cruz por «El único ser sin talento»,
de Stivijoes
Emilio Lorente, Guillermo Guerrero y Zahara por «Lento ternura»,
de Zahara
Guillermo Arias por «Mañana y siempre», de Nadadora
PREMIO MIN 2026 MEJOR LETRA ORIGINAL
‘Todo me va bien’, de Albert Pla y Kase.O
‘Cómo será vivir en el campo’, de Depresión Sonora
‘Podría haber sido’, de La Bien Querida
‘Los asombros’, de Nacho Vegas
‘Terciopelo azul’, de Quique González – Ganador
PREMIO DEL PÚBLICO
‘Cartas’, de Cas de Rojas
‘Las palabras’, de Siloé
‘Oxitocina’, de Cepeda
‘Incendio’, de Brock Ansiolitiko – Ganador
‘Vinculos – Anj’hara’, de Olvido Lanza
PREMIO DE HONOR MARIO PACHECO
Ana Curra