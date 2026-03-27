Bruce Springsteen aceptará las «represalias» de su gira «política»

Bruce Springsteen continúa alzando su voz contra la presidencia de Donald Trump, dejando claro que la gira que comenzará el próximo martes «será política» y que está preparado para cualquier tipo de «represalias».

El icónico artista estadounidense comenzará la gira ‘Land of Hope And Dreams’ el próximo martes, prometiendo ser «política y actual con lo que está pasando en el país». Springsteen siempre ha sido un ferviente crítico de las políticas de Donald Trump, mencionando, por ejemplo, a sus «matones federales» en la reciente ‘Streets of Minneapolis’.

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«La E Street Band está hecha para tiempos difíciles, siempre ha sido así», ha declarado al Minnesota Star Tribune. «Estos son los momentos en los que pienso que podemos ser de gran utilidad para la comunidad. Estos momentos llenan la banda de propósito, así que intento ajustar la lista de canciones alrededor de esas ideas», ha aclarado.

Al ser preguntado por la posibilidad de que algunos fans se bajen del barco Springsteen por sus ideas políticas, este respondió que su trabajo es «muy simple»: «Hago lo que quiero hacer, digo lo que quiero decir y luego la gente puede decir lo que quieran sobre ello. Esas son las reglas de mi juego. Por mí, bien». Por último, ha comentado que está «profundamente comprometido» con su propósito: «Las represalias son solo una parte de ello. Estoy preparado».