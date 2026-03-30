La gran protesta antifascista de Londres: Jessie Ware, Hot Chip…

Jessie Ware, Katy B, Billy Bragg y Hot Chip, entre muchos otros artistas, formaron parte de la multitudinaria protesta antifascista que tuvo lugar el pasado sábado en Londres. La organización de la manifestación, Together Alliance, ha declarado que se trataría de «la mayor manifestación de la historia del país contra la ultraderecha», aunque los datos de la policía no son tan abultados.

El centro de Londres se llenó de manifestantes durante este pasado sábado, mientras que los actos musicales se concentraron en Trafalgar Square a lo largo del día. Entre estos, Jessie Ware o Hot Chip, que montaron el show ‘House Against Hate’. Otros como UB40, Self Esteem, Shygirl, Katy B o Joy Crookes también ofrecieron su música durante las protestas.

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El veterano Billy Bragg fue uno de los primeros artistas en salir al escenario, escribiendo en Instagram que se sintió «muy inspirado» durante el evento: «Las preocupaciones que tiene la gente sobre el coste de la vida, la distancia creciente entre los ricos y los pobres, una salud pública desbordada, la falta de vivienda asequible y los efectos de la crisis climática no pueden ser resultas juntando a gente de color y forzándolos a volver a su país», ha escrito en Instagram.

ONE OF THE BIGGEST MARCHES IN BRITISH HISTORY Over half a million on the streets of London against…

WAR, GENOCIDE & FASCISM✊🏼

pic.twitter.com/nv5j3Xq38M — Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) March 28, 2026

Sempre do lado certo, Jessie Ware fez uma pequena apresentação no “House Against Hate”, uma manifestação organizada pelo movimento queer da música eletrônica. O protesto está acontecendo hoje em Londres. O objetivo é questionar e lutar contra a ascensão da extrema direita no UK. pic.twitter.com/9vMB7GGHAv — Jessie Ware Brasil (@Jessie_WareBr) March 28, 2026

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Leigh-Anne performs ‘Most Wanted’ alongside British politician Dawn Butler at today’s House Against Hate rave protesting the far-right. pic.twitter.com/QUMI5OeU9T — JADE tea room ☕️ (@JADEtearoom) March 28, 2026