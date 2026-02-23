Jessie Ware deja de hilar fino sampleando a Morricone

Jessie Ware sigue en la vena bailable de sus dos discos anteriores en su nueva era, enmarcada en un disco llamado ‘Superbloom’ que saldrá en abril. El primer single, ‘I Could Get Used to This‘, ha ofrecido una buena dosis de pop-disco afrodisíaco en la onda de Minnie Ripperton. El segundo, ‘Ride’, tira del caballo que metió Bianca Jagger en Studio 54, aunque también de otras cosas.

‘Ride’ se basa en un sample de la banda sonora de ‘El bueno, el feo y el malo’, de Ennio Morricone. El sample conforma el estribillo en sí, mientras Ware susurra «¡arre, arre, arre!» por detrás. La idea recuerda a la presentada por Troye Sivan en ‘Got Me Started’, que sampleaba de forma bastante creativa ‘Shooting Stars’, de Bag Raiders.

Lo de ‘Ride’ no es tan creativo, pero lo peor es que ha dejado de ser elegante, que era por lo que acudíamos a la música de Jessie Ware en primer lugar. ‘Ride’ guarda cierto semblante de elegancia y sofisticación por sus versos recitados, pero el homenaje a los noventa de la base se pasa de rosca y, sin el sample, la canción no parece gran cosa.

Su crescendo y estallido final de euforia están logrados, pero esta producción, trabajada junto a Jack Peñate, entre otros, queda demasiado cerca estética y espiritualmente de cosas como ‘On the Floor’, de Jennifer Lopez y Pitbull. Jessie Ware sabe hilar más fino.

Aún queda un consuelo: descubrir que ‘Ride’ «gana dentro del disco», como se suele decir. Ahí ocupa la pista 9, por lo que quizá cobre mayor sentido después de las 8 anteriores.

‘Superbloom’:

The Garden Prelude

I Could Get Used to This

Superbloom

Automatic

Chariots of Love Interlude

Sauna

Mr. Valentine

Love You For

Ride

Don’t You Know Who I Am?

16 Summers

No Conseques

Mon Amour

