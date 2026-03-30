El personal de seguridad agredió a fans de Yurena dentro de Vistalegre

El pasado viernes se produjo una grave agresión a dos seguidores de Yurena dentro del Palacio Vistalegre, al término del concierto. Sucedió mientras se estaba desalojando el recinto y cuando ya solo quedaban dentro algunas decenas de personas. Como se puede ver en los vídeos subidos a redes, una pareja es reducida por el personal de seguridad de manera completamente desproporcionada, cuando se está produciendo tal desalojo.

Estos usuarios han aparecido en laSexta o Cuatro indicando que recibieron insultos y amenazas como «maricones de mierda, os vamos a matar». El agredido Adrián y su novio, que también fue reducido, aseguran que denunciarán ante la policía.

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“Estamos destrozados, físicamente y psicológicamente”, han declarado en Cuatro: “En la zona de delante estaba la zona de fan y se podía ir a ver a los artistas… Noto que alguien me agarra por detrás, según el testigo intentaban desalojarnos, yo reacciono de forma natural cuando no te esperas que te agarren, lo tomaron como un acto de violencia, me redujeron, me agarraron del cuello, me tiraron al suelo… Mi pareja fue a ayudarme, redujeron a mi pareja, pasó todo en cuatro minutos”…

Según su declaración, cuando acudieron otros miembros de seguridad, fue que se habrían producido los insultos homófobos. Desde la promotora de Yurena, Locamente, se ha emitido un comunicado en el que se desvinculan de estos hechos y condenan la agresión:

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«Ante los hechos ocurridos al término del concierto del pasado viernes, queremos comunicar lo siguiente: Condenamos cualquier forma de violencia, sin excepción.

El incidente tuvo lugar fuera de nuestra gestión directa y ni el equipo de LOCAMENTE ni Yurena estuvimos involucrados. En cuanto tuvimos conocimiento de lo sucedido, facilitamos toda la información requerida a las autoridades y hemos mantenido contacto con las partes afectadas. La investigación está en manos de la Policía, a quienes corresponde esclarecer los hechos.

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Desde Locamente trabajamos para crear espacios seguros y para todxs y lamentamos profundamente que algo así empañara lo que debía ser una noche de celebración para todas las personas que nos acompañaron».